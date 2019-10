Jankovskú treba podľa Gála obviniť, ak sú prepisy komunikácie s Kočnerom pravdivé

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) označil prepisy údajnej komunikácie medzi obvineným Marianom K. a bývalou štátnou tajomníčkou ministerstva Monikou Jankovskou (Smer-SD) za závažné informácie.

Podozrenie zo spáchanie trestného činu

Ak sú autentické, orgány činné v trestnom konaní by podľa ministra mali okamžite vzniesť obvinenie. „Ak je pravdou to, že tieto prepisy sú poskytnuté médiám z trestných spisov a teda nimi disponujú orgány činné v trestnom konaní, mali by okamžite vzniesť obvinenie,“ uvádza sa vo vyhlásení ministra.

„Skutky, ktoré sú v komunikácii opísané, nezakladajú disciplinárne a ani morálno-etické previnenie, keďže v týchto prípadoch môže ísť o vážne podozrenie zo spáchania trestného činu. Myslím si, že po medializácii informácií, ktoré mali údajne novinárom poskytnúť orgány činné v trestnom konaní, by nemalo prebiehať iba preverovanie vo veci. Domnievam sa, že by malo byť okamžite vznesené obvinenie,“ vyhlásil Gál.

Ministerstvo si vyžiadalo spisy

Len tak bude mať ministerstvo podľa neho rozviazané ruky a môže na disciplinárny senát podať návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu. „Ak sa informácie nepotvrdia, obvinenie môžu orgány činné v trestnom konaní neskôr zrušiť,“ uviedol Gál.

Gál tvrdí, že ministerstvo pred niekoľkými týždňami vykonalo všetky kroky, na ktoré malo zákonnú možnosť. „Vyžiadali sme si spisy vo veci zmeniek a preverujeme aj elektronické prideľovanie v konkrétnom prípade,“ dodal.