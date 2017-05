HC Slovan Bratislava vyriešil brankársku otázku, k Brustovi prichádza Janus

BRATISLAVA 30. mája (WebNoviny.sk) – V novej sezóne 2017/2018 sa hokejový klub Kontinentálnej hokejovej ligy HC Slovan Bratislava bude spoliehať na dvojicu vyrovnaných brankárov. K 33-ročnému Kanaďanovi Barrymu Brustovi pribudol s definitívnou platnosťou slovenský reprezentant Jaroslav Janus, ktorý sa vracia do dobre známeho prostredia.

“Jeho aktuálny kontrakt znie na jednu sezónu s platnosťou do 30. apríla 2018,” informuje oficiálny web Slovana na margo príchodu 27-ročného rodáka z Prešova.

Chce nadviazať na úspech z play-off

V rámci nadnárodnej KHL pôsobil Jaroslav Janus v Bratislave takmer celé tri sezóny. Po dvoch rokoch v najvyššej českej súťaži prichádza opäť s cieľom nadviazať najmä na prvú sezónu, v ktorej sa so Slovanom radoval z postupu do play-off. Dres spomenutého bratislavského klubu si obliekol už v mládežníckych kategóriách, následne sa rozhodol pre pokračovanie kariéry za morom.

Janus, ktorého draftovala Tampa Bay, sa však nikdy neprebojoval do prvého tímu NHL a po zisku Calder Cupu v závere sezóny 2012 s Norfolkom zvolil návrat do Európy – na zmluve sa dohodol s HC Slovan. Práve prvý rok mu vyšiel na jednotku: v základnej časti odchytal 47 zápasov a s úspešnosťou 92,8 % a pomohol “belasým” k historickému postupu do vyraďovacej časti KHL.

Tretia účasť na majstrovstvách

V Slovane zotrval Janus ešte dva ročníky, pričom v závere toho druhého prestúpil do Sparty Praha, odkiaľ zakotvil v Litvínove. V oboch sezónach odchytal v základnej časti 39 duelov a dostal sa nad 90 % úspešnosti zákrokov.

Jaroslav Janus si dobrými výkonmi vypýtal miestenku medzi trojicou gólmanov na nedávnom svetovom šampionáte v Nemecku a Francúzsku, celkovo to bola jeho tretia účasť na vrcholnom seniorskom podujatí.