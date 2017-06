Japonci vypustili druhý satelit pre vlastnú sieť GPS

TOKIO 1. júna (WebNoviny.sk) – Japonsko vo štvrtok z kozmodrómu Tanegašima vypustilo raketu so satelitom, ktorý má byť súčasťou novej, presnejšej siete GPS. Quasi-Zenith Satellite System, známy aj ako Michibiki, by mali po dokončení tvoriť štyri satelity, pričom prvý z nich vypustili ešte v roku 2010 a do budúcej jari plánujú Japonská vesmírna agentúra (JAXA) a Mitsubishi Heavy Industries vypustiť ešte ďalšie dva.

Japonsko sa v súčasnosti spolieha na americkú sieť GPS. Cieľom vybudovania vlastného systému je zníženie nepresností pri navigácii na niekoľko centimetrov, pričom v súčasnosti sú odchýlky v niektorých prípadoch podľa odhadov až desať metrov.

Z ázijsko-pacifickej oblasti budú neustále viditeľné tri satelity a prepojenie s americkou sieťou umožní veľmi presnú lokalizáciu, informovala japonská vláda.

Krajina pritom zvažuje, že v budúcnosti systém rozšíri o ďalšie tri satelity.