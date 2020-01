Japonec Yusaku Maezawa už nehľadá partnerku na let do vesmíru, na Mesiac poletí sám

Japonský podnikateľ Yusaku Maezawa zrušil projekt, v rámci ktorého si hľadal partnerku na let na Mesiac. Štyridsaťštyriročný miliardár o tom informoval v sérii príspevkov na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter s tým, že mal „zmiešané pocity“ a je to jeho osobné rozhodnutie.

Žiadosti mu do štvrtka poslalo 27 722 žien. Maezawa plánuje v roku 2023 letieť do vesmíru sám v rakete Starship spoločnosti SpaceX. Bude to prvá cesta na Mesiac s ľudskou posádkou od roku 1972.

Záujemkyne museli splniť niekoľko podmienok. Podnikateľ hľadal slobodnú ženu nad 20 rokov, ktorá je vždy pozitívne naladená, je ochotná podstúpiť prípravu na let do vesmíru, chce si užívať život naplno a želá si svetový mier.

Japonec na Twitteri najnovšie napísal, že o svojom rozhodnutí už informoval aj predstaviteľov AbemaTV, ktorí o projekte pripravovali reality šou.

Zakladateľ SpaceX Elon Musk v roku 2018 povedal, že Maezawa bude prvým civilistom, ktorý poletí na Mesiac. Koľko za to zaplatil, však neprezradil.

Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.