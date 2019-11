Japonská sonda Hajabusa 2 úspešne dokončila svoju misiu a začala ročnú cestu späť na Zem

Japonská sonda Hajabusa 2, ktorá skúmala vzdialený asteroid Ryugu, úspešne dokončila svoju misiu a začala svoju ročnú cestu späť na Zem. Japonská národná vesmírna agentúra JAXA informovala, že sonda už opustila svoju orbitu okolo asteroidu. Ryugu je od Zeme vzdialený zhruba 300 miliónov kilometrov.

Hajabusa 2 dorazila k asteroidu v júni 2018. Sonda na telese dvakrát úspešne pristála a zozbierala dáta a vzorky, ktoré by vedcom mohli poskytnúť informácie o pôvode slnečnej sústavy a vzniku života na našej planéte.

Odborníci z JAXA dúfajú, že by mohli obsahovať uhlík a organické látky, ktoré by mohli vysvetliť ako súvisia so Zemou. Hajabusa 2 by sa mala vrátiť koncom roka 2020, pričom vypustí kapsulu so vzorkami, ktorá by mala dopadnúť do austrálskej púšte.