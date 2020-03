Japonská televízia informovala o novom termíne OH v Tokiu, olympijský výbor to označil za špekuláciu

Odložené olympijské hry v Tokiu by sa mohli začať 23. júla 2021. V nedeľu o tom informovala japonská štátna televízia NHK. V tento deň by sa mohol uskutočniť otvárací ceremoniál, čo by bolo takmer presne o rok neskôr než v pôvodnom termíne.

Medializované informácie však okamžite korigoval hovorca Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Mark Adam, podľa ktorého ide zatiaľ len o špekuláciu.

Olympiáda by sa mali konať v lete

Hoci spomenutý dátum začiatku OH nie je oficiálne potvrdený, nahráva to predpokladu, že sa najväčší športový sviatok uskutoční v lete a nie na jar, ako v utorok pripustil prezident MOV Thomas Bach. Potvrdzujú to aj slová šéfa organizačného výboru OH v Tokiu Jošira Moriho.

„Hry by sa mali konať v lete, takže by sme mali rozmýšľať o období medzi mesiacmi jún a september,“ cituje Moriho agentúra AP.

Problémy pri organizovaní OH

Prípadné organizovanie OH na jar by viedlo k stretu so záverom sezón hlavných futbalových súťaží. MOV sa takisto chce uistiť, že sa dátumom vyhne majstrovstvám Európy vo futbale, ktoré boli pre pandémiu koronavírusu odložené na rok 2021, zrejme na jún.

Problémom zostáva vyriešenie situácie ohľadom MS v atletike, ktoré sa v americkom Eugene majú konať od 6. do 15. augusta 2021.

„Možno budeme mať majstrovstvá sveta v dvoch rokoch po sebe, čo sme za normálnych okolností nemali. Pre atletiku to však nie je až také zlé. Po olympiáde mať majstrovstvá sveta v rokoch 2022 a 2023 a potom olympiádu v Paríži. Pozrime sa na to optimisticky, resp. ako môže náš šport preniknúť do domovov mnohých ďalších ľudí počas štvorročného cyklu za sebou,“ povedal prezident Svetovej atletiky (WA) Sebastian Coe.