Japonsko bude vypúšťať upravenú rádioaktívnu vodu z elektrárne Fukušima do Tichého oceána

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vo štvrtok dosiahla dohodu s Japonskom o pomoci pri monitorovaní a kontrole vypúšťania upravenej rádioaktívnej vody z poškodenej jadrovej elektrárne Fukušima do Tichého oceána.

Japonská vláda sa v apríli rozhodla vypúšťať do Pacifiku vodu, ktorú v elektrárni používali na chladenie. Ukladali ju síce do zberných nádrží, no tie budú na budúci rok plné.

V súlade s praxou

Dlho očakávané rozhodnutie Japonska sprevádzali bezpečnostné obavy a početné protesty. Tamojšia vláda ho však schválila ako najlepšie možné riešenie, napriek výhradám rybárov, ochranárov, obyvateľov i geografických susedov Japonska.

„MAAE bude zohrávať zásadnú úlohu pri monitorovaní a kontrole japonského plánu. Odborníci z MAAE budú schopní overiť, či je vypúšťanie vody bezpečné,“ uviedol Rafael Grossi, generálny riaditeľ MAAE, organizácie patriacej do štruktúr OSN.

Agentúra dodala, že „japonská metóda likvidácie je technicky uskutočniteľná a v súlade s medzinárodnou praxou“.

Čína sa ohradila

Proti kroku Japoncov sa však nedávno ohradila Čína. Hovorca čínskeho ministerstva zahraničia Čao Li-ťien označil rozhodnutie o vypustení vody v nasledujúcich dvoch rokoch za opatrenie na ušetrenie peňazí, ktoré je „mimoriadne nezodpovedné“.

„Japonská strana by mala uznať svoju zodpovednosť, plniť si medzinárodné záväzky a odvolať svoje nesprávne rozhodnutie,“ povedal Čao Li-ťien.