Japonsko plánuje priniesť z povrchu Marsu vzorky pôdy, predbehnúť chce USA aj Čínu

Japonská vesmírna agentúra (JAXA) plánuje priniesť vzorky pôdy z planéty Mars skôr ako Spojené štáty a Čína, ktoré odštartovali svoje misie ešte vlani. Vo štvrtok o tom informovali zástupcovia JAXA s tým, že chcú v roku 2024 vyslať sondu na marťanský mesiac Fobos, aby tam zozbierala 10 gramov pôdy a v roku 2029 ich priviezla naspäť na Zem.

Misia s rýchlym návratom by Japonsko posunula pred Spojené štáty aj Čínu, napriek tomu, že by začala neskôr, konštatoval počas online tlačovej konferencie projektový manažér Jasuhiro Kawakacu.

Čína plánuje skorší návrat vzoriek

Rover Perseverance amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) by mal v krátere na Marse pozbierať 31 vzoriek a tie by sa následne s pomocou Európskej vesmírnej agentúry (ESA) mali dostať na Zem v roku 2031. Čína sa v máji stala druhou krajinou, ktorej sa podarilo pristáť na Marse so svojím zariadením a vzorky plánuje priviezť naspať okolo roku 2030.

Vedci z JAXA sú však presvedčení, že približne 0,1 percenta pôdy na povrchu Fobosu pochádza z Marsu a 10 gramov by mohlo, v závislosti od hutnosti pôdy, obsahovať 30 zrniek, vysvetlil Kawakacu.

Časť pôdy môže pochádzať z mesiaca

Podľa profesora Tomohira Usuia z Inštitútu vesmírnych a astronautických vied je pôda na Fobose pravdepodobne zmesou materiálu zo samotného mesiaca a materiálu z Marsu, pričom zber vzoriek z viacerých lokalít na Fobose by mohol poskytnúť väčšiu šancu na získanie možných stôp života na Marse, ako získanie pôdy z jednej lokality na Marse.

Vedci tak dúfajú, že by sa štúdiom vzoriek pôdy z Fobosu, vrátane materiálu z Marsu, mohli dozvedieť viac o evolúcii marťanskej biosféry. Japonský výskum na Fobose spolu so vzorkami NASA z marťanského krátera sa môžu podľa Usuia navzájom dopĺňať a viesť k odpovediam na otázky týkajúce sa života na Marse.