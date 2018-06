Japonsko varuje, že vyššie clá na dovoz áut do USA môžu ohroziť státisíce pracovných miest

TOKIO 29. júna (WebNoviny.sk) – Japonská vláda varovala, že vyššie clá na dovoz áut do USA by mohli negatívne pôsobiť na americkú ekonomiku, ohroziť státisíce pracovných miest v USA, ktoré vytvorili japonské firmy, ako aj zvýšiť ceny pre amerických spotrebiteľov.

Dokument o tejto problematike Japonsko predložilo v piatok americkému rezortu obchodu. Prezident USA Donald Trump v máji prikázal ministerstvu obchodu, aby rozhodlo, či národná bezpečnosť odôvodňuje vyššie clá na zahraničné autá.

Japonsko uviedlo, že v USA by mohlo o zamestnanie prísť do 624 tisíc ľudí, ak by sa uvalili 25-percentné clá na autá a automobilové dielce a ostatné krajiny by prijali odvetné opatrenia.

„Rozsiahle reštrikčné opatrenia v obchode s autami a automobilovými dielcami v mene národnej bezpečnosti vyvolávajú vážne otázky o dodržiavaní dohôd v rámci Svetovej obchodnej organizácie,“ uviedlo Japonsko vo svojej správe.

Japonské firmy podnikajúce v automobilovom priemysle vytvorili v USA vyše 1,5 mil. pracovných miest, v krajine investovali viac ako 48 mld. USD, rozvíjajú ľudské zdroje a konkurencieschopnosť, konštatuje správa japonskej vlády.

(1 EUR = 1,1658 USD)