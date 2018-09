Japonský miliardár absolvuje so SpaceX let okolo Mesiaca, na cestu chce vziať nielen umelcov

LOS ANGELES 18. septembra (WebNoviny.sk) – Prvou súkromnou osobou, ktorá absolvuje let okolo Mesiaca, bude Japonec Jusaku Maezava. Oznámil to zakladateľ spoločnosti SpaceX Elon Musk.

Misia s ľudskou posádkou

Bude to zároveň prvá misia s ľudskou posádkou vyslaná k Mesiacu od pristátia Apolla 17 v roku 1972. Mesiac doteraz navštívilo 24 ľudí, pričom všetci boli Američania. Spoločnosť uviedla, že je to „dôležitý krok pre bežných ľudí, ktorí snívajú o ceste do vesmíru“.

Štyridsaťdvaročný miliardár poletí v rakete Big Falcon Rocket (BFR). Zatiaľ nie je známe, kedy presne sa tak stane, keďže BFR zatiaľ nevyrobili. No malo by to byť v roku 2023. Stroj by mal mať výšku 106 metrov a priemer deväť metrov.

Umelecké dielo pre ľudstvo

Maezava prezradil, že na palube nebude sám. Na týždňovú cestu si plánuje so sebou zobrať aj šesť až osem umelcov, architektov, dizajnérov a ďalších kreatívnych ľudí. Ako povedal, často myslí na to, čo by vytvorili umelci ako Jean-Michel Basquiat alebo Andy Warhol, ak by sa im podarilo letieť do vesmíru.

„Chcel by som vytvoriť úžasné umelecké dielo pre ľudstvo,“ vyhlásil Japonec, ktorý za cestu zaplatil „veľa peňazí“, no presná suma nie je známa. Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.