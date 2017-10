BRATISLAVA 4. októbra (WebNoviny.sk) – Americký herec a spevák Jared Leto stvárni zosnulého zakladateľa magazínu Playboy Hugha Hefnera, ktorý zomrel 27. septembra vo veku 91 rokov. O réžiu sa postará Brett Ratner.

„Jared je môj starý priateľ. Keď sa dopočul, že som získal práva na tento film, povedal mi, že chce stvárniť Hefa, že mu chce porozumieť. Verím, že Jared to dokáže. Je jedným z najlepších súčasných hercov,“ povedal filmár, ktorý sa podieľa na príprave snímky od roku 2007.

Jared to dokáže

Za projektom spočiatku stáli spoločnosti Universal Pictures a Imagine Entertainment. Po vypršaní práv snímku prebral producent Jerry Weintraub pre Warner Bros., no po jeho smrti v roku 2015 práva získal 48-ročný Ratner pre svoju firmu RatPac Entertainment. Hefnera si mal predtým zahrať Robert Downey Jr..

Ratner v apríli pozval 45-ročného Leta do Hefnerovho domu na premiéru seriálu American Playboy: The Hugh Hefner Story (2017), pričom dúfal, že ho zoznámi s pánom domu. Ten bol však chorý a hostí v ten deň neprijímal.

Dostatok materiálu s Hefom

„Máme k dispozícii dostatok materiálu s Hefom a Jared dostane toľko informácií, koľko bude chcieť,“ vyjadril sa režisér, ktorý má na konte tituly, ako napríklad Červený drak (2002), X-Men: Posledný vzdor (2006), Majstrovský plán (2011) či trilógiu Križovatka smrti z rokov 1998, 2001 a 2007.

Jared Joseph Leto sa stal známym vďaka seriálu Tak toto je môj život (1994 – 1995). V roku 2014 získal Oscara, Zlatý glóbus, Screen Actors Guild Award a veľa ďalších trofejí za stvárnenie Rayon v životopisnej dráme Klub poslednej nádeje (2013).

Predstavil sa aj v snímkach ako Prefontaine (1997), Tenká červená čiara (1998), Narušenie (1999), Klub bitkárov (1999), Requiem za sen (2000), Úkryt (2002), Obchodník so smrťou (2005), Pán Nikto (2009) či Jednotka samovrahov (2016). V roku 1998 so svojím bratom Shannonom založil kapelu Thirty Seconds to Mars, ktorá má na konte štúdiovky 30 Seconds to Mars (2002), A Beautiful Lie (2005), This Is War (2009) a Love, Lust, Faith And Dreams (2013).