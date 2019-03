Jarjabek považuje novelu tlačového zákona za potrebnú, podľa Kaščákovej je to šikana novinárov

BRATISLAVA 2. marca (WebNoviny.sk) – Koaličný poslanec NR SR za stranu Smer-SD a predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek považuje v súčasnosti novelu tlačového zákona za potrebnú.

Uviedol to v sobotňajšej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy s tým, že návrhom novely zákona sa možnosti uplatnenia práva na odpoveď politikov rozširujú v zmysle pôvodného znenia tlačového zákona z roku 2008. Opozičná poslankyňa NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Renáta Kaščáková je presvedčená, že politici majú právo na odpoveď aj dnes.

Právo na odpoveď nefunguje

„Návrh novely zákona je zlý v tom, že ruší, že by sa malo právo na odpoveď vzťahovať len na neúplné a nepravdivé údaje. Po novom by mala byť možnosť reagovať aj na pravdu. To je zastrašovanie novinárov. Strašia sa pod tlakom obrovských pokút,“ povedala s tým, že keď sa niečo dotkne cti politika, hneď bude mať právo na odpoveď a právo na opravu. Jarjabek povedal, že dnes v zákone zakotvené právo na odpoveď nefunguje. „Ja keď nemám právo na odpoveď, tak moji voliči nemajú právo na pravdu?“, pýtal sa poslanec.

Kaščáková stojí za tým, že zákon považuje za šikanu novinárov a ich zastrašovanie. „Dnes môžem požiadať o opravu, ak redakcia zverejní nepravdu,“ priblížila.

Rovnaké pravidlá pre elektronické aj printové médiá

„Neviem, čo bude v cieľovej rovinke tohto zákona,“ povedal Jarjabek a dodal, že zákon zatiaľ poslanci na poslednej schôdzi parlamentu posunuli do druhého čítania. Podľa neho sa uskutočnia konzultácie aj s novinármi a kompetentnými inštitúciami.

„Dokonca aj Tlačová rada, o ktorej hovorí SNS, je v hre,“ povedal a dodal, že o zákone komunikuje aj s rezortom kultúry. Podľa neho je nutné, aby existovali rovnaké pravidlá pre elektronické, aj pre printové médiá.

Podľa poslankyne za SaS sa novelou tlačového zákona na ministerstve kultúry zaoberá dočasná pracovná skupina pre právnu ochranu novinárov a jej členmi sú tak predstavitelia inštitúcií štátu, ako aj zástupcovia novinárskej obce, no požiadavky pracovnej komisie zatiaľ do zákona zahrnuté neboli.

Obsah médií a nenávistné prejavy

Poslanec NR SR za SNS a člen Výboru NR SR pre kultúru a médiá Karol Farkašovský prostredníctvom telefonického spojenia v relácii povedal, že Tlačová rada, ktorú navrhuje zriadiť, by dohliadala na printové médiá a digitálne prostredie.

„Rada by mala fungovať na báze Rady pre vysielanie a retransmisiu. Mala by prispieť k vyváženiu zdeformovaného mediálneho prostredia. Rada musí mať aj iné právomoci, ako len udeľovať znepokojenie,“ povedal. Jarjabek sa však pýtal, kto by mal byť členom spomínanej Tlačovej rady.

„Aké budú jej kompetencie?“, pýtal sa. Podľa neho by mala dohliadať na obsah médií, či nenávistné prejavy v médiách. Kaščáková si myslí, že SNS chce všetko zregulovať. Rovnako ako Jarjabek sa pýtala, kto by tvoril Tlačovú radu. Kaščáková aj Jarjabek sú otvorení komunikácii za okrúhlym stolom spolu s koaličnými aj opozičnými stranami.