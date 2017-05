Jarná ITAPA 2017: Inteligentná doprava, inteligentné mestá, inteligentné obstarávanie, inteligentný eGovernment (?)

Bratislava, 15. mája 2017 ( WBN/PR ) – Po roku od vzniku Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu prichádza Jarná ITAPA s odpočtom – kde sme a kam smerujeme v digitalizácii našej krajiny. Konektivita, technologické inovácie, nové digitálne služby a dopyt po efektivite si vyžadujú nové prístupy v myslení. Vznikajú inovatívne koncepty na úrovni štátov aj miest. Jarnú ITAPA otvoria v utorok 23. mája v hoteli Bôrik v Bratislave podpredseda vlády SR a digitálny líder Slovenska Peter Pellegrini a primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Digitalizácia už dávno prekračuje prahy informatických kancelárií do všetkých oblastí nášho života. Na počiatku bol proces prevodu informácií do binárneho kódu, dnes týmto termínom označujeme celé koncepty. Digitalizácia miest, dopravy, zdravotníctva, kultúry, školstva…. navyše so stále vyššou mierou využívania umelej inteligencie. Človek jej čoskoro odovzdá veľký diel zodpovednosti za svoju bezpečnosť pri riadení inteligentných autonómnych vozidiel navzájom prepojených v komunikačnej sieti, za stanovenie svojej diagnózy a výber vhodnej liečby, ako aj za efektívne riadenie mesta, v ktorom žije. Tejto budúcnosti nie je vyhnutia, zmysluplné naplnenie vízií Smart Cities či Inteligentnej dopravy si však vyžadujú zaangažovanie verejnej správy.

O čom (sa) rozprávajú autá: Po vyše sto rokoch svojej existencie stojí automobilová doprava na prahu veľkých zmien a inovácií. Vozidlá sa stanú priestorom pre interaktívnu zábavu, získavanie aktuálnych informácií a využívanie nových digitálnych služieb. Pre ľudí žijúcich najmä vo veľkých mestách bude mať stále menší význam vlastniť vlastný automobil a začnú naplno využívať rôzne alternatívne spôsoby prepravy. Budú vznikať nové modely vlastníctva a zdieľania vozidiel budúcnosti. Mestá bez dopravných zápch, znečistenia a problémov s parkovaním môžu byť čoskoro realitou. Čo znamenajú tieto zmeny pre Slovensko ako automobilovú veľmoc s najvyšším počtom vyrobených áut na občana – ako máme prispieť k pokroku? “Kľúčové je, aby automobilový priemysel na Slovensku využíval v plnej miere digitálne technológie“, povedal pre ITAPA Juraj Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR.

Smart Cities: V dôsledku rozrastania miest čelí ich správa aj samotní obyvatelia závažným výzvam: neefektívnym energetickým a dopravným systémom, zvyšovaniu požiadaviek na komunikáciu a pripojenie, vysokým administratívnym nákladom, neoptimálnej zdravotnej starostlivosti. Model obvyklých riešení miest sa stal zastaraným. Koncepcia Smart City nielenže pomáha miestnej samospráve odstraňovať problémy, predvídať ich a minimalizovať vplyv možných nedostatkov v budúcnosti, ale má úplne iný pohľad na možnosti rozvoja miest: ako zaistiť lepšie podmienky pre život občanov, ako urobiť mesto priateľskejšie pre návštevníkov, ako vytvárať inovatívne prostredie pre rozvoj podnikania. Túto víziu predstaví na Jarnej ITAPA Jiří Stich zo zoskupenia Czech Smart City Cluster a Igor Wzoš, viceprimátor mesta Poprad. Ako má vyzerať základná vízia úspešného inteligentného mesta a ako sa dá financovať? Na Jarnej ITAPA budú o tom diskutovať zástupcovia inštitúcií verejnej správy, združení aj biznisu.

Ako obstarávať inovácie: Obstarávanie inovatívnych riešení v kompetencii verejnej správy, a špeciálne unikátnych softvérových diel na mieru, je zložitou záležitosťou – v minulosti sa v mnohých prípadoch neosvedčilo a často býva predmetom ostrej kritiky. Aké sú iné možnosti obstarania inovácií tak, aby výsledné riešenie bolo kvalitné, ekonomicky efektívne, aby bolo dodané s vysokou mierou zodpovednosti a v čo najkratšom možnom čase? „Obstarávanie inovácií je viac o celkovej príprave projektu ako o technike verejného obstarávania. Na to je však potrebné pripraviť dostatočné kapacity a prispôsobiť obstarávacie mechanizmy ako plánovanie, stratégiu a financovanie“, tvrdí Jaroslav Kračún z EK, ktorý príde na Jarnú ITAPA s posolstvom podpory EK pri obstarávaní inovácií.

eGovernment po roku príprav: Slovensko čaká na informácie o tom, aké kľúčové projekty eGovernmentu budú implementované v súčasnom programovom období. Šéfka riadenia informatizácie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Martina Slabejová predstaví na Jarnej ITAPA akčný plán rozvoja digitálneho Slovenska. Bude aj ten reflektovať fakt, že EK v tomto roku označila Slovensko spolu so Slovinskom za najrýchlejšie rastúce krajiny v oblasti digitálnej ekonomiky? Nielen o tom, ako sa darí naštartovať reformu, ako zlepšíme prípravu projektov a ako vytvoríme používateľsky prívetivé digitálne služby štátu, bude diskutovať slovenská eGov elita na záverečnom diskusnom okrúhlom stole Jarnej ITAPA. Nebude chýbať ani pohľad Slovensko.Digital.

Jarná ITAPA v utorok 23. mája otvára viacero kľúčových tém, ktoré mieni rozvíjať aj ďalej. Už dnes máme na stole mnoho otvorených otázok, inšpiratívnych nápadov, potenciálnych riešení. Vypočujte si, čo hovoria experti, ozvite sa, ak sme na niektorý z pohľadov zabudli a príďte sa pýtať a diskutovať. Pre akreditované médiá vstup voľný.

