Súčasná móda dokáže kombinovať aj nekombinovateľné. Dnes si milovníci módnych trendov aj pri športovaní môžu vychutnať dobrý pocit z krásneho oblečenia, na ktorom nechýbajú kreatívne prvky a moderné dekorácie.

Móda ľudstvo sprevádza naprieč dejinami takmer vo všetkých životných oblastiach. Preto nie je nič zvláštne na tom, keď aj športovcom záleží nielen na funkčnosti, ale aj na módnosti ich oblečenia. Športová móda môže byť jemná, aj extravagantná. Športové odevy môžu pôsobiť zdržanlivo a farebne stroho, no tiež dokážu hýriť vzormi a pestrými farbami – zaujať na prvý pohľad. Súčasná jarná športová móda je rozmanitá, ako ktorákoľvek iná pánska, dámska a detská móda. Stačí si len správne vybrať podľa svojho vkusu, štýlu a vlastných preferencií.

Športový jarný šatník

Kto sa rád venuje cyklistike, tomu v jarnom šatníku nemôže chýbať cyklistický dres a kvalitná športová súprava. Na chlapčenský i dievčenský bicykel je rovnako, ako funkčné oblečenie, potrebná aj kvalitná športová obuv. Športovú obuv do exteriéru je dobré vyberať pohodlnú a tiež podľa toho, či je odolná voči vode. Sú aj také dievčatá a ženy, ktoré si na bicykel obujú balerínky, no klasickou športovou obuvou sú tenisky. Na jarné bicyklovanie je vhodné voliť tenisky z priedušných materiálov, ktoré nohám zabezpečia nielen komfort, ale aj prostredie bez vlhkosti. Súčasná športová obuv a odevy sú z pohľadu dizajnu veľmi nápadité. Športový štýl dnes charakterizujú elastické materiály, rôzne aplikácie a kreatívne ozdoby. Moderné športové oblečenie sa nezaobíde bez viacerých vonkajších a vnútorných vreciek, ktoré v teréne ocení každý športovec. Cyklistické odevy sa šijú zo špeciálnych funkčných látok, ktoré na tele dobre tesnia. Čo sa vrchného oblečenia týka, v trende sú výrazné goliere, odnímateľné kapucne, praktické cvoky a suché zipsy.

Značkové oblečenie

Móda je fenomén, ktorý výrazným spôsobom prenikol aj do sveta športu. Skvelým tipom na športové oblečenie je značka Under Armour. Spoločnosť vyrába funkčné športové odevy, ktoré aj počas športovania vytvárajú pocit príjemného chladu, sucha a ľahkosti. Toto športové oblečenie je známe kvalitnými materiálmi, precíznym spracovaním a krásnym dizajnom. Under Armour patrí medzi svetové značky, ktoré expandovali na globálnej úrovni a dlhodobo úspešne pôsobia na celosvetovom trhu. Úspech značky je založený na jedinečných strihoch a na pohodlnom štýle. Spoločnosť založil bývalý americký futbalista Kevin Plank, ktorý obohatil športový módny priemysel o originálne športové oblečenie. Toto športové oblečenie sa vyznačuje nielen módnym dizajnom, ale aj maximálnou funkčnosťou.

