Jaromír Jágr sa do roka a do dňa vrátil na súťažný ľad, hral v útoku s Plekancom

KLADNO 19. februára (WebNoviny.sk) – Česká hokejová legenda sa vrátila na súťažný ľad. Jaromír Jágr sa presne po jednom roku a jednom dni objavil v majstrovskom zápase v drese hokejistov tímu Rytíři Kladno.

Po pauze zavinenej rôznymi zdravotnými problémami sa predstavil v stretnutí druhej najvyššej českej súťaže už v pondelok podvečer na ľade Havířova. Hral v útoku so svojím niekdajším reprezentačným spoluhráčom Tomášom Plekancom, na ľade strávil 18 minút a so spoluhráčmi sa tešil z víťazstva 2:0.

„Prispôsobil som sa tak, aby som to vydržal. Vyskúšal som si niekoľko prvých striedaní. Silovo som sa cítil v poriadku. Keby som trochu viac korčuľoval, tak by som asi po prvej tretine odpadol. Napokon som rád, že som sa nezranil a sme vyhrali,“ povedal pre portál iDNES.cz Jágr, ktorý sa do dejiska duelu prepravil vlakom.

Vlani to ešte skúšal v NHL

Paradoxne, jeho prvé vystúpenie do roka a do dňa bolo proti súperovi, v stretnutí s ktorým sa pred rokom zranil.

„Predovšetkým som rád, že som mohol konečne nastúpiť. V mojom veku nie je jednoduché ani len trénovať. Za rok som dosť pribral, ale už nemalo cenu na niečo čakať. Do play-off zostávajú tri zápasy, to bude asi iný rachot. Po dlhom čase som si chcel hokej zase vyskúšať. Keď z toho človek vypadne, je náročné nájsť znovu motiváciu hrať a dávať góly. Nevadí mi trénovať a drieť, ale ísť na ľad, mať chuť strieľať góly a rozhodovať, to mi už chýba. Na druhej strane som rád, že máme mužstvo, ktoré je podľa mňa schopné dostať sa do baráže i ďalej. Je jedno, či k tomu pomôžem viac, alebo menej,“ uviedol 47-ročný útočník (nar. 15. februára 1972) predtým naposledy hral za Kladno 17. 2. 2018.

Ešte počas minulej sezóne to Jágr skúšal v NHL. V drese Calgary Flames nastúpil na 22 duelov s bilanciou 1+6, ale pre zranenie kolena sa dohodol s kanadským klubom na ukončení spolupráce a vrátil sa do vlasti.

Päťkrát získal Art Ross Trophy

Víťaz ZOH 1998 v Nagane absolvoval v NHL dovedna 1733 zápasov základnej časti s bilanciou 766 gólov a 1155 asistencií.

V produktivite NHL je s 1921 bodmi druhý za fenomenálnym Waynom Gretzkým (2857), v góloch tretí za Gretzkým (894) a Howom (801), v asistenciách piaty. Stanleyho pohár získal dvakrát – v rokoch 1991 a 1992 s Pittsburghom, v ktorom začínal svoju zámorskú púť.

Päťkrát získal Art Ross Trophy určenú pre najproduktívnejšieho hráča sezóny, na jeho konte je aj viacero ďalších ocenení a rekordov. Spolu desaťkrát sa predstavil v Zápase hviezd NHL. Okrem Calgary a Pittsburghu hral aj za Washington, New York Rangers, Philadelphiu, Dallas, Boston, New Jersey a Floridu.