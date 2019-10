Jaromír Jágr to stále chce ťahať aspoň do päťdesiatky, ide vraj v programe autopilot

Jaromír Jágr je neskutočný zjav nielen českého, ale aj celosvetového hokeja. Má už 47 rokov a stále udivuje davy svojím majstrovstvom na ľadovej ploche.

Prehra „rytierov“ v Pardubiciach

V českej extraligy je hlavným ťahúňom Kladna, ktoré sám vlastní. V sobotu dvoma gólmi zariadil domáci triumf „rytierov“ nad dovtedy nezdolaným Libercom (5:3), v nedeľu však ani jeho dva kanadské body nestačili na body v súboji v Pardubiciach (2:3).

„Štve ma to. Keby boli Pardubice jasne lepšie, nepoviem ani slovo. Ale my sme si ten zápas prehrali sami. Musíme na tento duel zabudnúť,“ prezradil Jágr pre český iSport.cz.

Viac ako hodnotenia zápasov u Jaromíra Jágra vždy zaujme debata o jeho aktívnom pôsobení aj v hokejovo vysokom veku. Veď len málo hráčov hokejovej histórie hralo na vrcholnej úrovni tak dlho ako on. „Nie som až taký zlý hráč. Chalani, hral som 30 rokov v NHL. Neblbnite, nesmiete ma podceňovať,“ povedal novinárom so smiechom po nedeľňajšom súboji v Pardubiciach.

Nemusí veľa trénovať

Jaromír Jágr už dlhšie hovorí o tom, že by rád hral aspoň do päťdesiatky. „Kto tomu doteraz veľmi neveril, asi ma porovnával sám so sebou, preto sa tomu nečudujem. Ale ja som z iného cesta,“ pokračoval s úsmevom.

Na otázku českých žurnalistov, či je z rovnakého cesta ako legendárny Gordie Howe, ktorý hral v NHL do veku 52 rokov, odpovedal: „Neviem, ako by som to vysvetlil. Toľko, koľko som ja v mladosti trénoval, netrénoval v živote nikto. Aspoň si to myslím. Neverím, že by bol niekto štyri hodiny denne na ľade a robieval tisíc drepov. Neverím. To nerobia hráči ani teraz.“

Priznal tiež, že aktuálne už nemusí trénovať tak intenzívne ako kedysi. „Už to mám v sebe, nazbieralo sa mi to z mladosti. Všetko ide v programe autopilot,“ poznamenal. „Kto tvrdo nepracoval v mladom veku, teraz to už ťažko doženie. Je to ako s angličtinou. Je poriadny rozdiel, či sa ju začneš učiť ako dvoj či trojročný alebo v tridsiatke,“ doplnila megahviezda svetového hokeja.