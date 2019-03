Video: Jaroš vyhral slovenský súboj proti Marinčinovi, Černák sa pobil a Boston ukončil sériu

BOSTON 31. marca (WebNoviny.sk) – Hokejisti Bostonu Bruins prehrali s hráčmi Floridy Panthers 1:4 v sobotňajšom stretnutí zámorskej NHL. Slovenský obranca Bruins Zdeno Chára odohral 22:18 min, do štatistík sa zapísal jedným mínusovým bodom, tromi strelami a jedným bodyčekom.

„Medvede“ ukončili prehrou s Panthers domácu 12-zápasovú víťaznú sériu. K triumfu Floridy prispel dvomi gólmi ruský útočník Jevgenij Dadonov, brankár Roberto Luongo zneškodnil 30 striel Bostonu. V bránke Bruins sa predstavil Tuukka Rask, zastavil 19 pokusov „panterov“. „Prehrať je vždy frustrujúce. Musíme sa z toho poučiť,“ priznal Rask pre oficiálny ligový web.

Boston pohorel na brankárovi Ottawy

Ottawa zdolala Toronto 4:2. Senators triumfovali napriek istote nepostupu do play-off. „Dnes sme ukázali veľký charakter. Som hrdý na to, ako sme to zvládli. Takýto zápas vás jednoducho namotivuje,“ uviedol útočník „senátorov“ a dvojgólový strelec Anthony Duclair. Brankár Ottawy Craig Anderson prispel k triumfu 42 úspešnými zákrokmi a pripísal si tretie víťazstvo po sebe. „Bol naozaj dobrý. Dnes nás prestrieľali 44:22 a mali veľa dobrých príležitostí, ale Craig bol dnes pevný ako skala. Urobil všetko, čo by ste si mohli želať a ešte oveľa viac,“ pochválil gólmana tréner „Sens“ Marc Crawford.

Naopak, brankár Toronta Garrett Sparks zneškodnil iba 18 striel domácich. „Jednoducho musím urobiť viac zákrokov. V tretej tretine sme sa vrátili do zápasu, nakoniec to však nestačilo. Prvé dve tretiny však nestáli za veľa,“ priznal Sparks.

Na oboch stranách sa predstavil jeden slovenský hokejista. Za tím z kanadského hlavného mesta nastúpil obranca Christián Jaroš, ktorý odohral 15:09 min. Do štatistík sa zapísal jedným plusovým bodom, dvomi trestnými minútami, jednou strelou a tromi bodyčekmi. V obrane Maple Leafs sa predstavil Martin Marinčin, ktorý odohral 12:29 min so ziskom dvoch mínusových bodov a jednou strelou. Marinčin nastúpil v obrannej dvojici s Travisom Dermottom, ktorý vynechal 14 predchádzajúcich duelov pre zranenie ramena. „Myslím si, že s Martinom sme mali naozaj dobrú prvú tretinu. Boli tam aj nejaké chyby, ktoré súper využil, ale celkovo sa udialo veľa vecí, s ktorými môžme byť spokojní,“ povedal o spolupráci s košickým rodákom Dermott.

Ovečkin sa doťahuje na Gretzkeho

Washington zdolal Tampu Bay 6:3 a potvrdil prvú priečku v Metropolitnej divízii. Kapitán Capitals Alexander Ovečkin strelil v meraní síl 50. a 51. gól v sezóne, čím po ôsmykrát v kariére prekonal päťdesiatgólovú hranicu v ročníku.

Stal sa tretím hráčom histórie, ktorému sa podarilo streliť 50 presných zásahov v ôsmich sezónach, Wayne Gretzky s Mikom Bossym ich majú na konte deväť.

„Samozrejme som sa pokúšal skórovať čo najskôr. Mal som nejaké šance aj predtým, ale vedel som, že to príde. Spoluhráči vedeli, že som na čísle 49 a snažili sa ma nájsť v dobrých príležitostiach, za čo im patrí moja vďaka,“ uviedol Ovečkin, ktorý skóroval v 55. a 57. min stretnutia. T.J. Oshie s Nicklasom Bäckströmom si pripísali po tri body za dva góly a jednu asistenciu, brankár Braden Holtby zneškodnil 25 striel „bleskov“. Capitals zvíťazili v štvrtom zápase v sérii.

Černák bol v bitke neúspešný

Slovenský obranca Tampy Bay Erik Černák sa v dueli pobil s útočníkom Capitals Tomom Wilsonom. Obaja si vymenili niekoľko úderov, úspešnejší bol nakoniec kanadský forvard, ktorý zložil slovenského beka k ľadu. Černák odišiel po pästnom súboji do šatne a už sa nezapojil do merania síl, tréner Lightning Jon Cooper však potvrdil, že s košickým rodákom bude môcť počítať v nasledujúcich stretnutiach.

„Bude v poriadku,“ potvrdil Cooper. Pre Černáka to bola druhá profiligová bitka, v prvej zdolal Matta Beleskeyho z New Yorku Rangers. „Wilson je jeden z najtvrdších hráčov v lige. Erik ukázal srdce a odhodlanie,“ pochválil spoluhráča z obrany Ryan McDonagh.

Sumáre NHL

sobota

Boston – Florida 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Góly: 34. Acciari (Krug, Nordström) – 14. Sheahan (D. Hunt, Yandle), 16. Dadonov (Ekblad, Huberdeau), 35. Brouwer (Matheson), 58. Dadonov (Barkov, Huberdeau)

Zdeno Chára (Boston) odohral 22:18 min, 0+0, -1, 3 strely, 1 „hit“

Carolina – Philadelphia 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Góly: 14. Teräväinen (Niederreiter, J. Williams), 14. D. Hamilton (J. Staal, B. McGinn), 52. Faulk (Teräväinen, Aho), 59. Slavin (Pesce, Mrázek), 60. B. McGinn – 13. Giroux (Knight, J. Van Riemsdyk), 54. Lindblom (J. Van Riemsdyk, Sanheim)

New Jersey – St. Louis 2:3 po predĺžení (0:1, 2:1, 0:0 – 0:1)

Góly: 25. Stafford (Zacha, Agostino), 37. J. Anderson (Santini, Zajac) – 16. Thomas (Maroon, Bozak), 36. Bozak (Bouwmeester, Thomas), 65. Dunn (R. O’Reilly)

New York Islanders – Buffalo 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Góly: 8. Eberle (Barzal, Lee), 29. Beauvillier (D. Toews), 40. Dal Colle (Pelech, B. Nelson), 41. Pulock (Clutterbuck, Cizikas), 47. Beauvillier (Josh Bailey, L. Komarov) – 54. Olofsson (Eichel)

Ottawa – Toronto 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Góly: 26. Duclair (Lindberg, Pääjärvi), 35. Pääjärvi (Duclair), 47. Ceci (B. Tkachuk, C. White), 59. Duclair (B. Tkachuk, C. White) – 46. Matthews (Marner), 46. C. Brown (Hainsey)

Christián Jaroš (Ottawa) 15:09 min, 0+0, +1, 2 trestné minúty, 1 strela, 3 „hity“

Martin Marinčin (Toronto) 12:29 min, 0+0, -2, 1 „hit“

Tampa Bay – Washington 3:6 (0:3, 1:1, 2:2)

Góly: 38. J.T. Miller (Sergačov, McDonagh), 44. T. Johnson, 60. Kučerov (Sergačov, J.T. Miller) – 8. Bäckström (T. Wilson, Djoos), 11. Oshie (Nick Jensen, Hagelin), 16. Oshie (Carlson, Kuznecov), 28. Bäckström (Orlov, Stephenson), 55. Ovečkin (Oshie, Bäckström), 57. Ovečkin (Carlson, Kuznecov)

Erik Černák (Tampa Bay) 19:39 min, 0+0, -1, 5 trestných minút, 1 strela, 2 „hity“

Winnipeg – Montreal 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Góly: 52. Perrault (Roslovic, Trouba) – 18. Armia (Danault, Weal), 40. Petry (Kulak, Domi), 60. Weal (A. Shaw)

Tomáš Tatar (Montreal) 16:43 min, 0+0, 3 strely

Nashville – Columbus 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)

Góly: 9. Arvidsson, 33. F. Forsberg (P.K. Subban) – 1. Atkinson (Panarin, Duchene), 16. Savard (Panarin, Nutivaara), 20. Bjorkstrand (Panarin), 34. Jenner (Kukan), 36. Atkinson (Duchene, Panarin)

San Jose – Vegas 4:3 po predĺžení (0:1, 1:1, 2:1 – 1:0)

Góly: 21. Hertl (Donskoi, Meier), 48. E. Kane, 52. Vlasic (Couture), 61. Burns (Couture, Labanc) – 4. W. Karlsson (Marchessault, R. Smith), 26. Eakin (Engelland, Carpenter), 53. Theodore (W. Karlsson)

Edmonton – Anaheim 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Góly: 54. Gagner (Lucic, Klefbom) – 16. Perry (Henrique, H. Lindholm), 22. Rakell (Silfverberg), 29. Rakell (Steel, Holzer), 36. Rakell (Silfverberg, H. Lindholm), 42. D. Shore (S. Carrick)

Andrej Sekera (Edmonton) 17:03 min, 0+0, -1, 2 strely

Vancouver – Dallas 3:2 po sam. nájazdoch (2:0, 0:0, 0:2 – 0:0, 1:0)

Góly: 5. Schaller (Beagle, Biega), 12. Bärtschi (Horvat), rozhodujúci sam. nájazd Markus Granlund – 50. Cogliano (Faksa), 55. Radulov (Klingberg, Janmark)

Los Angeles – Chicago 3:2 po predĺžení (0:0, 1:1, 1:1 – 1:0)

Góly: 37. A. Wagner (Carter, Roy), 56. Amadio (Clifford, Lewis), 65. Doughty (Kopitar) – 22. DeBrincat (P. Kane, Anisimov), 44. Gustafsson (Keith, Krüger)