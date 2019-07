Jaroslaw Kaczynski odmieta diktátorské praktiky a plánuje odísť zo svojej funkcie

Jaroslaw Kaczynski, ktorý je šéfom poľskej vládnej strany Právo a Spravodlivosť (PiS), plánuje v roku 2023 odstúpiť zo svojej funkcie. Sedemdesiatročný politik v nedeľu uviedol, že o štyri roky bude stáť na jeho mieste niekto iný, pretože „už má svoj vek“.

Zároveň odmietol obvinenia, podľa ktorých má diktátorské praktiky. „Je to nezmysel. Ak by tu vládla diktatúra, neexistovala by opozícia,“ vyjadril sa v obci Kuczki-Kolonia. „V Európe sme ostrovom slobody,“ dodal.