Jarovce nesúhlasia so zmenou výstavby diaľnice D4, môže to mať dopad na životné prostredie

BRATISLAVA 20. júna (WebNoviny.sk) – Mestská časť Bratislava-Jarovce nesúhlasí s tým, aby diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 stavali tak, že skrátia cyklochodník, ktorý mal viesť do bratislavských Rusoviec.

„Ak ho skrátia, ako predpokladá zmena, tak Jarovce budú odrezané od možnosti dostať sa na cyklotrasu alebo dostať sa z Jaroviec von,“ povedal dnes na brífingu predseda Komisie dopravy a informačných systémov hlavného mesta SR Bratislavy Jozef Uhler.

Úhyn zvierat nie je náhoda

Spomenul to v súvislostí s tým, že Jarovce, kde je zástupcom starostu, dostali na vyjadrenie zmenu stavby pred dokončením. Uhler tiež novinárov informoval, že opäť žiada Slovenskú inšpekciu životného prostredia, aby prešetrila ekologické problémy, ktoré pre výstavbu cesty vznikajú. Ak majú robiť počas stavania cesty zmeny, malo by byť podľa Uhlera nové schvaľovanie EIA (posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredia).

„Súvisí to nielen s technickým riešením, ale aj s úhynom zvierat i spodnou vodou. Ak nevyhovejú, budeme to riešiť aj súdnou cestou,“ poznamenal.

Zopakoval tiež svoje stanovisko spred troch týždňov, keď uviedol, že z Dunaja sa stala skládka odpadu. „Inšpekcia to však zatiaľ nezastavila. V Dunaji pláva stavebný materiál a úhyn zvierat nie je náhoda, aj voda je problematická,“ informoval s tým, že chce, aby diaľnicu a rýchlostnú cestu stavali podľa súčasného stavebného povolenia.

Škodlivé látky by mohli kontaminovať vodu

Dodal tiež, že stavebný odpad spôsobuje, že na mieste hynú ryby. V minulosti tiež Uhler vyhlásil, že konzorcium, ktoré stavia diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7, sa snaží robiť ekonomickú optimalizáciu a chce šetriť na úkor kvality.

„Znamená to, že napríklad štyristometrový úsek cesty nebude na pylónoch a bude na násype, ktorý bude obohnaný sedem až desať metrov vysokou betónovou stenou,“ spomenul pred médiami.

Ako tiež uviedol, podarilo sa mu získať objednávku, kde si dodávateľ objednáva do lokality výstavby D4 Bratislava – Jarovce priviezť napríklad 100-tisíc ton recyklovaného kameniva zloženého z betónového recyklátu s podielom škváry.

„Škvára sa nesmie používať na stavby, pretože obsahuje škodlivé látky a môže sa stať, že to pôjde do pôdy a do pitnej vody,“ dodal.

Diaľnica odľahčí tranzit

Tlačové oddelenie obchvatu nula, konzorcium, ktoré stavia diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7, začiatkom júna pre agentúru SITA uviedlo, že výsledky skúšok preukázali, že podzemná ani povrchová voda nie je pre výstavbu projektu diaľnice D4 a rýchlostnú cestu R7 znečistená.

„V rámci projektu sme zaviedli Plán environmentálneho monitoringu, na základe ktorého počas výstavby sledujeme zložky životného prostredia vrátane povrchovej a podzemnej vody,“ uviedli vo svojom stanovisku.

Diaľnica D4 pomôže s riešením najmä tranzitnej dopravy. Diaľničný obchvat by mal prispieť k odľahčeniu tranzitov a viesť ich mimo hlavného mesta SR Bratislavy. D4 zahrnie výstavbu 27 km dlhej cesty medzi Jarovcami a Račou, vytvorí tak okruh na východ od mesta.