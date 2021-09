Jazdíte autom? Na týchto miestach očakávajte zhoršenú premávku!

Na 53 miestach na Slovensku sa do 3. októbra očakáva zhoršená dopravná situácia.

Do 3. októbra sa očakáva vytváranie kolón na týchto miestach po celom území republiky a v niektorých mestách aj na viacerých úsekoch. Premávka sa bude spomaľovať z dôvodu vjazdu vodičov na zaplnené parkoviská a následného hľadania miesta na zaparkovanie a tiež z dôvodu vychádzania spokojných nakupujúcich z parkoviska. V týchto miestach sa tiež očakáva zvýšený počet chodcov a kolobežkárov, preto prosíme účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť.

Dôvodom očakávaných obmedzení je nulové navýšenie splátok na už aj tak výhodné ceny v PLANEO Elektro. Tisícky nakupujúcich využívajú akciu na nákup nových spotrebičov a elektroniky v cenovo vyšších triedach, ktoré sú teraz vďaka tejto akcii dostupné pre každého a s použitím PLANEO karty si zároveň zbierajú peniaze na ďalší nákup. Mnohí z nich nečakajú až do decembra a už teraz nakupujú darčeky na Vianoce. Nenechajte si túto možnosť ujsť ani vy – stačí do 3. októbra zájsť do niektorej z 53 predajní po celom Slovensku, alebo kliknúť na planeo.sk.

Zistite viac o akcii PLANEO Elektro: 0 % navýšenie pri nákupe na splátky

