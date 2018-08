Je to ako prestup z FC Barcelona do Realu Madrid, komentuje brankár Baroš nové pôsobisko

BANSKÁ BYSTRICA 11. augusta (WebNoviny.sk) – Kariéra slovenského hokejového brankára Samuela Baroša bude pokračovať v tíme HC ’05 iClinic Banská Bystrica.

S úradujúcim slovenským šampiónom podpísal zmluvu na jednu sezónu. Baroš vymenil Banskú Bystricu za MHC Nové Zámky, s ktorým pred niekoľkými dňami rozviazal kontrakt.

„Idem do klubu s najvyššími ambíciami. Prišiel som víťaziť a odchytať čo najviac dobrých zápasov. Teším sa, že môžem hrať v tak kvalitnom mužstve. Keď prišla ponuka z Banskej Bystrice, rozhodol som sa veľmi rýchlo. Stálo ma to veľa úsilia i peňazí, aby som mohol odísť z Nových Zámkov. Povedal som si, že takáto príležitosť je tu možno iba raz za život a tak som niečo aj obetoval,“ uviedol pre oficiálnu internetovú stánku Banskej Bystrice Baroš, ktorý uplynulý ročník odštartoval na skúške v Hradci Králové, ale pri krajanovi Patrikovi Rybárovi sa nepresadil a vrátil sa do vlasti.

Dvadsaťštyriročný člen širšieho kádra reprezentácie SR pôsobil v minulosti aj v konkurenčnom Zvolene. „Je to veľmi špecifické. Trochu sa obávam, aby mi fanúšikovia nedali pocítiť, že som bol vo Zvolene, alebo aby vo Zvolene nebolo zle, že som išiel do Banskej Bystrice. Aspoň som medzitým pôsobil v Nových Zámkoch Je to ako keď niekto ide z FC Barcelona do Realu Madrid. Takisto nemôže prejsť priamo, musí byť niečo medzi tým,“ dodal Baroš.