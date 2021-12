Je dôležité správne osvetlenie priemyselných prevádzok?

Slovenská komora stavebných inžinierov zorganizovala pre odbornú verejnosť a svojich členov v rámci celoživotného vzdelávania ďalší vzdelávací seminár, ktorého hlavnou témou bolo „Osvetlenie priemyselných prevádzok – na ceste k priemyselnej revolúcii 4.0″.

Požiadavkám na moderné priemyselné osvetlenie sa v úvodnej časti venoval prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., z FEI STU v Bratislave, ktorý predstavil aktuálne požiadavky právnych predpisov a technických noriem na osvetlenie priemyselných prevádzok z hľadiska bezpečnosti, zrakového výkonu a zrakovej pohody. Vo svojej prednáške sa zameral na mimozrakové účinky svetla, energetickú efektívnosť, osvetlenie vnútorných priestorov, vonkajších priestranstiev, ale aj na núdzové osvetlenie. Poukázal na špecifiká osvetlenia priemyselných prevádzok a upozornil na časté chyby a nedostatky pri návrhu osvetlenia v priemysle. V záverečnej časti prednášky sa profesor Gašparovský venoval integrovanému osvetleniu pracovných strojov. Zdôraznil, že v prípade vonkajších osvetľovacích sústav je veľmi dôležitá minimalizácia vplyvov na životné prostredie.

Ako uviedol profesor Gašparovský v závere svojej prednášky: „Priemyselné osvetlenie je značne rozmanité, preto vyžaduje individuálny prístup. Pri návrhu osvetlenia treba zohľadniť všetky dostupné, resp. potrebné informácie. Priemyselné osvetlenie má veľký potenciál rozvoja k integratívnemu a energeticky efektívnemu osvetleniu.“

Druhá časť seminára bola venovaná téme „Menej svietidiel, ale viac svetla v priemysle“, ktorou sa zaoberal Ing. Pavol Góra, zo spoločnosti ZG Lighting Slovakia, s.r.o. Silná expanzia logistických hál a automobiliek generuje mnoho požiadaviek pre efektívne osvetľovacie systémy. V prípade zabezpečenia kvalitného svetla v halách už nehovoríme iba o samotných svietidlách, ale o komplexnom systéme integratívneho osvetlenia. Vo svojej prednáške pán Góra uviedol praktické možnosti pre energeticky hospodárne, ale veľmi efektívne osvetlenie, v súlade s princípmi udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky. Poukázal na výhody lištových systémov a taktiež aj individuálnych, takzvaných svietidiel pre vysoké haly. Spomenul aj núdzové osvetlenie so správnym centrálnym zdrojom ako nutný základ. Keďže celý systém by nemohol efektívne fungovať bez riadenia, vyzdvihol výhody a technické požiadavky pre rôzne spôsoby ovládania. S výhľadom do budúcnosti ukázal, ako osvetlenie vytvára podmienky pre implementáciu priemyslu 4.0.

Ako uviedol Pavol Góra „Aktualizácia normy EN 12464 na osvetlenie pracovísk stanovuje vyššie požiadavky na úroveň horizontálneho aj vertikálneho osvetlenia vnútorných priestorov, samozrejme pri maximálnej energetickej hospodárnosti. Z toho dôvodu plánovanie efektívneho systému osvetlenia pre daný priestor a pracovnú činnosť bude podstatne dôležitejšie, než tomu bolo doteraz. Neoddeliteľnou súčasťou kvalitného návrhu je aj využitie produktov s dlhou životnosťou (ekologický dizajn) a odolnosťou, podľa individuálnych požiadaviek priemyselných odvetví.“

V tretej prednáške Mgr. Roman Dubnička, PhD., z FEI STU v Bratislave predstavil „Skúsenosti s posudzovaním kvality osvetlenia v priemyselných prevádzkach“. Zameral sa na hodnotenie kvality osvetlenia pri uvádzaní osvetľovacích sústav do prevádzky a počas ich prevádzkového života. Na základe mnohoročných skúseností s meraním parametrov osvetlenia v priemyselných prevádzkach, najmä v súvislosti s dodržaním hygienických predpisov, upozornil na najčastejšie problémy návrhu a realizácie osvetľovacích sústav, ktoré sa premietajú do výslednej kvantity a kvality osvetlenia. V prednáške sa venoval aj posudzovaniu rušivého svetla z vonkajších osvetľovacích sústav v priemysle.

Slovenská komora stavebných inžinierov pravidelne pripravuje pre odbornú verejnosť online vzdelávacie podujatia formou konferencií a odborných seminárov, z ktorých záznamy zverejňuje na svojom vzdelávacom portáli ERUDIO2020: https://vzdelavanie.sksi.sk/. Odborná verejnosť, ktorá sa nemôže zúčastniť online podujatia, môže si záznam dodatočne pozrieť na tomto portáli.

