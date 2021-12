Je jedno, aká vláda je pri moci. Vzťahy Slovenska a Česka zostávajú podľa Korčoka na vysokej úrovni

Bez ohľadu na to, aká vláda je na Slovensku či v Českej republike pri moci, v popredí pretrváva snaha udržať dobré vzťahy na vysokej úrovni. Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) to povedal po pondelkovom stretnutí so svojím rezortným kolegom Janom Lipavským z Českej republiky.

Lipavský po nástupe do úradu zamieril na svoju prvú zahraničnú cestu na Slovensko. Úrad ministra prevzal v sobotu 18. decembra.

Spoločná história a najbližší sused

„Česko je naším najbližším susedom, spája nás spoločná história, ktorá robí tieto vzťahy unikátnymi. Vzťahy medzi obomi krajinami sú dobré a vzácne. Rozhovor s pánom ministrom potvrdil naše odhodlanie ich kultivovať a pestovať,“ povedal minister.

Doplnil, že ho teší fakt, že veľmi dobré vzťahy medzi Prahou a Bratislavou sa darí udržiavať nielen na úrovni politickej, ale aj ekonomickej, keďže z hľadiska ekonomiky je Česká republika druhý najväčší obchodný partner a investor.

Spolupráca v mnohých oblastiach

Česko a Slovensko spolupracujú v mnohých ďalších oblastiach a v regionálnych formátoch, preto sa rozhovor oboch ministrov niesol aj v duchu vzájomnej spolupráce a tiež kooperácie s Maďarskom a Poľskom v rámci Vyšehradskej štvorky (V4).

Korčok sa zaujímal aj o to, v akom stave je príprava českého predsedníctva v rámci V4. Korčok novému českému ministrovi ešte raz zablahoželal k funkcii a poprial mu len to najlepšie. Lipavský poďakoval za vrelé prijatie a aj za to, ako rýchlo bolo zorganizované. Považuje to za nadštandardný signál dobrých vzťahov. „Je dobré sa čo najskôr stretnúť so svojimi priateľmi,“ uzavrel.