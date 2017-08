Je neprijateľné, ak za ministra odpovedá súkromný podnikateľ, ktorý žiadal dotáciu, tvrdí Remišová

BRATISLAVA 15. augusta (WebNoviny.sk) – Odvolanie ministra školstva Petra Plavčana problém s rozdeľovaním eurofondov na vedu a výskum nevyrieši.

Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedla poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO), ktorá povedala, že jej je ministra ľúto a neverí, že komplikovanú schému podvodu vypracoval on sám. Problémy so školstvom sa podľa poslankyne vyriešia len „ak bude rezort odňatý z rúk ľuďom, ktorí v ňom vytvárajú korupčné podhubie“.

Remišová ako jednu z možností vidí prenechať kompetenciu rozdeľovať eurofondy Úradu podpredsedu vlády pre eurofondy a informatizáciu, na čele ktorého je Peter Pellegrini.

Spoločnosti s nulovými tržbami

Remišová pripomenula, že Andrej Danko škandál vysvetľoval slovami, že v súťaži uspeli „dravé firmy“, no podľa poslankyne sú príkladom týchto „dravých firiem“ iba spoločnosti s nulovými tržbami a žiadnym majetkom.

„Ďalšie z týchto dravých firiem pána Danka sú úradnícke štátne organizácie, ktoré sú podriadené rôznym ministerstvám. Myslím si, že jediným dôvodom, prečo tieto organizácie vyhrali, je ten, že politické strany v nich majú svojich ľudí a takto môžu mať priamy dosah na to, ako sa budú desiatky miliónov eur rozdeľovať,“ povedala Remišová a ako príklad uviedla spoločnosť Medical Vision.

Pochybnosti o odbornosti hodnotiteľov

„Keď zadáme meno združenia, objaví sa nám okrem iného aj informácia o rezorte, pod ktorý daná organizácia patrí. A hoci je to samozrejme súkromné združenie, píše sa tu rezort – Kancelária NR SR, teda úrad pána Danka. Sama som zvedavá, ako pán Danko tento zápis vysvetlí. Či sú nebodaj jeho podriadení na činnosti združenia zainteresovaní alebo sa skôr prihovárali, aby ministerstvo združenie do zoznamu zapísalo,“ dodala poslankyňa.

Hnutie OĽaNO-NOVA reagovalo i na pondelňajšie vyhlásenie ministra Plavčana, ktorý sa v prípade prvej výzvy na menšie projekty tváril, „akoby bolo všetko v poriadku.“ Podľa Remišovej Plavčan nevysvetlil pochybnosti o odbornosti hodnotiteľov, ani nevyvrátil informáciu, že medzi nezávislými hodnotiteľmi boli aj vysokopostavení úradníci na ministerstvách v správe SNS.

Potrebný poriadok vo vláde

„Za úplne neprijateľnú považujeme situáciu, keď za ministra ako ústavného činiteľa na tlačovej konferencii zrazu odpovedá nejaký súkromný podnikateľ, spolumajiteľ viacerých podnikov, ktoré v tejto výzve žiadali dotáciu. V prípade hodnotiteľov sa nás snažil presvedčiť, že ak dá ministerstvo hodnotiť projekt o oceliarstve kardiológovi, je to v podstate chyba toho lekára, pretože sa mal hodnotenia vzdať,“ dodala Veronika Remišová.

Veronika Remišová zároveň vyhlásila, že sa čuduje premiérovi Robertovi Ficovi, že si nevie spraviť vo vláde poriadok. „Dovolil Andrejovi Dankovi zneužívať slovenské školstvo a vedecké inštitúcie na pochybné rozdeľovanie eurofondov. Nehovorí to len opozícia, hovoria to vrcholní predstavitelia Smeru, vedecká komunita, ľudia zo súkromného sektora, akademici. Ak si pán Fico nevie spraviť vo vláde poriadok, nech to nechá tak. Slovensko si zaslúži viac,“ uviedla na záver tlačovej konferencie Remišová.

Nová výzva bude čoskoro vypísaná

Ministerstvo školstva zruší výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu. Minister školstva Peter Plavčan to povedal na pondelňajšej tlačovej besede v súvislosti s čerpaním eurofondov na výskum. Novú výzvu podľa neho vypíšu v najbližšom čase.

Plavčan zároveň v pondelok uviedol, že celá téma čerpania eurofondov na podporu výskumu sa podľa neho spolitizovala. Zdôraznil, že doteraz žiadny z projektov vo výzvach nedostal ani jedno euro. Minister zdôraznil, že zastavil výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu ako aj výzvu na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier.

Všetko podľa neho je zastavené tak, aby to mohli prehodnotiť. K prvej výzve na podporu priemyselných centier sa vyjadrí Najvyšší kontrolný úrad. Plavčan tiež požiadal o preverenie výzvy na podporu dlhodobého strategického výskumu Európsku komisiu.