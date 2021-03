Je potrebné vyriešiť ďalšie pôsobenie Matoviča, hovorí Naď o kríze v koalícii

Koalícia by mohla krízu vyriešiť do konca tohto týždňa. V utorňajšej relácii televízie Markíza Na telo plus to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Podľa jeho slov je totiž potrebné vyriešiť ďalšie pôsobenie Igora Matoviča (OĽaNO) vo vláde či iné otázky.

„Každý koaličný partner má nejaké požiadavky. Dajme preto ešte priestor diskusiám. Je totiž dôležité dobre sa dohodnúť, ako sa dohodnúť narýchlo a potom to znova nebude platiť,” uviedol Naď.