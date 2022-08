Je racionálnym a zároveň absurdným riešením, zhodnotil politológ Hegerov návrh vyriešenia krízy

Politológ Tomáš Koziak pre agentúru SITA uviedol, že do istej miery vidí riešenie v návrhu premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) o neúčasti lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igora Matoviča a predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka na koaličných radách. Koziak si zároveň myslí, že obaja lídri koaličných strán si nájdu cestu, ako v osočovaní a urážaní pokračovať.

Osobná anymozita

Podľa Koziaka bolo jedno z racionálnejších riešení neúčasť Matoviča a Sulíka na koaličných radách, keď samotná kríza ešte len začínala.

„Vyplýva to z toho, že problém medzi nimi sa často netýka riešenia vecných a konkrétnych záležitostí, ale týka sa skutočne osobnej animozity a toho, že sa skutočne neznášajú,“ tvrdí politológ, ktorý zároveň nazval Hegerov návrh absurdným riešením.

„Ak by táto situácia bola aspoň trochu normálna, tak by im ani nemohlo napadnúť, že šéfovia politických strán by sa nemali zúčastniť na koaličných radách. Tento návrh je na prvý pohľad absurdný,“ doplnil Koziak.

Vysmievanie a ironizovanie

Politológ Koziak však podotkol, že do istej miery by toto riešenie mohlo pomôcť, no je presvedčený, že Matovič i Sulík budú vo vzájomnom osočovaní a obviňovaní pokračovať naďalej.

„Vysmievanie či ironizovanie z jednej aj druhej strany sa netýka len koaličných rád, ale aj sociálnych sietí alebo tlačových besied. Aj tak budú mať spomínaní politici množstvo spôsobov, ako sa budú môcť naďalej napádať,“ dodal politológ.

Podľa neho je všetko o nastavení vzájomnej komunikácie a o spôsobe, či dokážu politickú situáciu vnímať triezvymi očami. Taktiež dodal, že je absurdné, aby dvaja ľudia, ktorí majú mať zodpovednosť za chod štátu sa nedokázali udržať a atakujú sa naivným, hlúpym až trápnym spôsobom.