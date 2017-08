Je rozdiel v tom, čo telu dávame a čo zo stravy skutočne využijeme

BRATISLAVA 11. augusta 2017 (WBN/PR) – To, čo jeme, je dôležité a ešte dôležitejšie je, čo si z jedla naše telo dokáže vziať. Ak máme pocit, že strava nestačí, podstatným elementom sú minerály, ktoré telu môžeme cielene dodávať. Organizmus totiž z potravy dokáže vyťažiť len obmedzené množstvo látok, zvyšok nezužitkuje a vylúči. Kľúčom k tomu, aby telo efektívne využilo všetko, čo mu doprajeme, je zlepšovať vstrebávanie. Schopnosť tela absorbovať minerály, ktoré si nevie samo vytvoriť, je kľúčové pre naše zdravie a duševnú pohodu.

Pestrá a vyvážená strava je základom zdravého životného štýlu. Len málokomu však napadne, ako efektívne telo prijímanú potravu skutočne využíva. Napr. zinok má vplyv na zdravie našej pleti, pevné nechty aj krásne vlasy. Ideálne je, ak ho konzumujeme v kombinácii s potravinami bohatými na železo (napr. mäso). Aj tak ho ale naše telo dokáže vstrebať len 20-30 %, zvyšok vylúči bez akéhokoľvek využitia. [1]

Minerály všeobecne sú príkladom látok, ktoré zásadne ovplyvňujú funkciu nášho tela a jednotlivých orgánov. Podieľajú sa napríklad na činnosti štítnej žľazy a pečene, rastu tkanív, alebo na správnom vedení nervových impulzov.[2] Avšak organizmus ich vplyvom najmä súčasného životného štýlu, spôsobu nášho stravovania či znečisteného prostredia často nedokáže úplne vyťažiť a absorbuje ich len sčasti.

Vstrebávanie – umenie vyťažiť maximum

Pri vstrebávaní potrebných látok a minerálov, ktoré strava obsahuje, dochádza k prekrveniu tráviaceho traktu a k prehriatiu tkaniva. Ide o prirodzený proces, vďaka ktorému vitamíny a minerály jednoduchšie prejdú črevnou stenou, dostávajú sa do krvného riečiska a tým do celého tela. Prehriatím sa telo snaží využiť maximum látok z prijímanej stravy – príkladom sú práve potrebné minerály ako je selén, zinok či magnézium, ktorých vstrebávanie dokáže až o 80 % zefektívniť[3] patentovaná látka BioPerine®. Až 95 % tejto látky tvorí výťažok z čierneho korenia piperín, ktorý tráviaci trakt prirodzene prehreje. Termogénny efekt zaisťuje aktívny transport potrebných vitamínov a minerálov z potravy, ktorú telu dodávame.

Korenie života

Kto by nepoznal piepor – korenie (Piper nigrum) známe z každej správnej kuchyne. Málokto si ale uvedomuje, že nás dokáže podporiť aj zdravotne. Už pre našich predkov bol nenahraditeľnou súčasťou množstva liečebných metód. Za štipľavou chuťou stojí zložka piperín a práve tá tvorí výraznú chuť korenia, ktoré sa používa na celom svete. V skutočnosti sa jedná o látku extrahovanú zo sušených bobúľ rastliny zvanej piepor. Pridaním drvenej či mletej formy korenia získava jedlo ostrejšiu chuť, vo väčšom množstve dokáže podporiť trávenie a vďaka termogenéze (prehriatiu) prekrviť nielen tráviaci trakt, čo môže mať pozitívny vplyv na naše zdravie.

Len prijímať nestačí, je treba vstrebávať

Udržať náš jedálny lístok skutočne výživný a pestrý je v dnešnej dobe často nadľudská úloha. Ak nám chýbajú napr. spomínané minerály, telo ich začne postrádať. Nejde len o príjem, ale aj o schopnosť skutočne ich vstrebať. Káva, rafinovaný cukor v nápojoch a jedle, cigarety, alkohol a znečistené prostredie, to všetko negatívne ovplyvňuje organizmus, zvyšuje nároky na príjem živín a ovplyvňuje organizmus pri ich absorpcii. K zníženiu absorpcie niektorých minerálov môže dochádzať aj vplyvom kontraindikácie s inými chemickými látkami či už z potravy, liekov, či zmieňovaných nerestí. Rovnako tak sa znižuje množstvo živín v potravinách na úkor ich masívnejšej produkcie. Toto vstrebávanie môžeme prirodzene podporiť zdravým životným štýlom. Ak sa rozhodneme, že telu dodáme minerály, je múdre siahnuť po takých, ktoré sú obohatené o BioPerine®. Ten zvyšuje využiteľnosť niektorých minerálov až o 80 % a podporuje tak schopnosť efektívneho vstrebávania.

