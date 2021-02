Je to cirkus a blázinec a ani neviem, čo tam vlastne je, hovorí Krajniak o nových opatreniach proti koronavírusu

Ministri za Sme rodina nepodporili na piatkovom rokovaní vlády záverečné uznesenie o opatreniach, ktoré majú začať platiť od pondelka 8. februára. Podľa šéfa rezortu práce Milana Krajniaka (Sme rodina) ich k tomu viedol trojdňový „cirkus a blázninec“.

Minister to uviedol na piatkovej tlačovej konferencii v Národnej rade SR (NR SR) s tým, že takýto trojdňový chaos nemôže pokračovať a odmietajú sa na ňom podieľať. „Už by som chcel použiť pejoratívne slová. Ak by ste sa ma pýtali na podrobnosti, tak ani neviem, čo tam vlastne je,“ doplnil.

Podmienkou hnutia Sme rodina bolo, aby ľudia neprišli o príjem. Teda, aby ten, čo nemôže mať home office, musel mať možnosť chodiť do práce a nebol na 70 percentách príjmu, ale na sto percentách. Ostatné mali dohodnúť koaliční partneri a informovať ich o tom. „Robia bláznov z ľudí, robia bláznov z nás,“ dodal.