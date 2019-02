Je to Ficova pomsta, okomentoval prezident Kiska trestné stíhanie v kauze KTAG

BRATISLAVA 22. februára (WebNoviny.sk) – Trestné stíhanie voči konateľovi firmy KTAG, ktorú spoluvlastní prezident Andrej Kiska, je pomstou expremiéra a predsedu Smeru-SD Roberta Fica voči prezidentovi. Je to pomstou za to, že ho odmietol vymenovať za sudcu či dokonca predsedu Ústavného súdu SR. Vo svojom piatkovom vyjadrení to uviedol Kiska.

Zároveň opísal, ako mu telefonoval koaličný partner, predseda Mosta-Híd Béla Bugár, že Fico chce ísť na ústavný súd. Prezident tvrdí, že Fico mu odkázal, že buď ho vymenuje, alebo sa voči nemu spustí vojna. Kiska okrem toho pripomenul, že trestné stíhanie sa začalo po tom, čo Fico oznámil, že nebude opätovne kandidovať na košický súd.

Podľa prezidenta z obvinenia vyplýva, že po tom, čo sa mu v júni skončí mandát, bude obvinený aj on osobne, pričom mu bude hroziť sedem až 12 rokov. Informoval, že právnym zástupcom spoločnosti je exminister spravodlivosti Daniel Lipšic, ktorý má prezidentovu plnú dôveru.

O kandidatúre sa nezmienil

Kiska informoval, že Fico sa s ním chcel stretnúť aj medzi štyrmi očami, čo on odmietol a trval na tom, že sa musí zúčastniť aj premiér Peter Pellegrini a jeho hovorca Roman Krpelan, keďže má s Ficom skúsenosti.

Začiatkom januára sa s predsedom Smeru stretol a hovorili o ústavných sudcoch, kde sa však podľa Kisku ani slovom nezmienil o jeho kandidatúre. Následne mu pár dní na to telefonicky oznámil Bugár, že Fico chce byť predsedom ústavného súdu. Kiska Ficovi podľa vlastných slov oznámil, že ho nevymenuje.

„Jedna vec je nevedieť odísť z politiky, druhá využívať moc na šikanu politického súpera. Jedna vec je robiť krik na tlačových besedách, druhá, pre civilizovanú spoločnosť nepredstaviteľná, je použiť orgány činné v trestnom konaní na osobnú pomstu. Ak ste si všimli, posledné dva mesiace na mňa neútočil. Cez sprostredkovateľov, ale aj mne priamo oznámil, že chce byť predsedom ústavného súdu. Neoznámil mi to len tak, oznámil mi to ako vyhrážku, že buď ho vymenujem, alebo sa voči mne spustí nanovo vojna. V prípade jeho menovania by sa situácia utlmila na všetkých frontoch a úrovniach. Odmietol som, nikdy som sa nedal a ani sa nedám vydierať,“ vyhlásil v piatok Kiska.

„Dovolil“ si vyhrať prezidentské voľby

Prezident tvrdí, že celé sa to začalo pred piatimi rokmi, keď si „dovolil“ nad Ficom v prezidentských voľbách vyhrať. Firma KTAG má podľa neho vyše 25-ročnú bezproblémovú minulosť. Problémy s odpočtami DPH sa ťahajú od roku 2014, firma podľa neho všetko doplatila a opravila.

Je podľa neho zaujímavé, že dvaja vyšetrovatelia žiadny trestný čin nenašli, podarilo sa to až tretiemu. Kiska v tom zároveň vidí prepojenie na Bödörovcov, tvrdí, že práve Národná kriminálna agentúra (NAKA) za minulého vedenia pod ministrom vnútra Robertom Kaliňákom a policajným prezidentom Tiborom Gašparom riešila na poradách, čo na neho majú.

Pokiaľ ide o samotnú firmu KTAG, Kiska tvrdí, že nikdy by nedal do nákladov niečo, čo by nebolo spojené s výnosmi. Vyjadril sa aj k svojej politickej budúcnosti – na rozhodnutie potrebuje ešte čas, ale stretáva sa s ľuďmi, diskutuje a jeho cieľom je výmena vlády.

Prezident Kiska očividne klamal

V priebehu týždňa expremiér Robert Fico povedal, že Kiska je taký istý dépehačkár ako Ladislav Bašternák. Pokračoval, že nemieni vynášať súdy ani právne posudzovať skutky, pre ktoré je konateľ spoločnosti KTAG obvinený. „Ak sú informácie pravdivé, mám povinnosť sa k ním vyjadriť, lebo sa ma osobne dotýkajú,“ uviedol Fico.

„V roku 2014 som s pánom Kiskom prehral v druhom kole prezidentské voľby, bol som presvedčený, že voľby boli férové, zablahoželal som mu. Dnes by som to už neurobil. Lebo voľby 2014 boli zjavne neférové a v kampani klamal nielen štát, ale aj celú verejnosť,“ povedal Fico a dodal, že Kiska vtedy ministerstvu financií oznámil, že kampaň financoval z vlastných prostriedkov a neprekročil zákonom stanovený limit.

„Pán Kiska očividne klamal, lebo kampaň financovala spoločnosť KTAG, v ktorej bol vtedy spoluvlastníkom aj konateľom do mája 2014, keď nastupoval do funkcie prezidenta,“ priblížil šéf Smeru-SD. Fico zdôraznil, že KTAG si výdavky na kampaň započítala do nákladov, požiadala štát nielen o vratky DPH, ale aj znížila daň z príjmu.

Vypýtali si neoprávnenú vratku

Informáciu o obvinení konateľa spoločnosti KTAG priniesol spravodajský portál Denníka N, ktorému to potvrdila polícia. „Dňa 9. júla 2018 prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove v zmysle Trestného poriadku vydal záväzný pokyn vyšetrovateľke vo veci daňového podvodu vydať uznesenie o začatí trestného stíhania a následne vydať uznesenie o spojení veci s trestnou vecou zločinu daňového podvodu. Dňa 13. februára 2019 vyšetrovateľ finančnej polície NAKA obvinil jednu osobu za daňový trestný čin,“ vyhlásilo policajné prezídium.

Obvinený je podľa informácií Denníka N konateľ firmy KTAG Eduard K. Druhý konateľ firmy a Kiskov brat Jaroslav obvinený nie je. V čase, keď sa podľa polície stal trestný čin, bol konateľom aj Andrej Kiska.

Stíhanie sa týka toho, že si KTAG od štátu vypýtala neoprávnenú vratku DPH vo výške 146-tisíc eur. Vratka nebola nikdy vyplatená, už len jej samotné uplatnenie je podľa polície trestný čin. Firma vo veci zaplatila aj pokutu, ale polícia prípad prirovnáva k Ladislavovi Bašternákovi a hovorí, že sa na to nevzťahuje účinná ľútosť.