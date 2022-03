Je to náročná práca a zodpovednosť. SND si pripomenie Deň učiteľov

V pondelok 28. marca si na Slovensku pripomenieme Deň učiteľov. Slovenské národné divadlo sa pri tejto príležitosti chce poďakovať všetkým pedagógom za ich mimoriadne náročnú a dôležitú prácu a vyzdvihnúť ich životné poslanie.

Žiaci a študenti sa môžu svojim učiteľom poďakovať pozvaním do divadla aj divadelnou kyticou z pokladnice SND.

„Vychovávať a vzdelávať mladé generácie je nielen náročná práca, ale najmä zodpovednosť. Chceme vyjadriť obdiv a vďaku všetkým, ktorí sa rozhodli ísť touto cestou a každý deň v našich školách odovzdávajú svoje vedomosti ďalej. Je to nesmierne potrebná a stále nedocenená práca,” hovorí generálny riaditeľ SND Matej Drlička.

Foto: Braňo Konečný

„Preto by sme aj my v divadle chceli upriamiť pozornosť na učiteľskú profesiu. Radi by sme pri príležitosti Dňa učiteľov vyzvali rodičov žiakov a študentov, aby svoje deti povzbudili k poďakovaniu sa svojim pedagógom, napríklad aj formou poukážok alebo vstupeniek do divadla, ku ktorým v pokladnici SND môžete opäť zakúpiť aj kvety,” dodáva Drlička.

Darčekové poukážky v cene 20, 35 a 50 eur a divadelné kytice v cene 10 eur sa budú dať zakúpiť v pokladnici SND počas celého víkendu (26.-27.3.) a aj v priebehu pondelka (28.3.) až do vypredania zásob.

Foto: SND

Navyše v pondelok na Deň učiteľov sa pokladnica SND výnimočne otvorí už od 7.00 h pre všetkých, ktorí by chceli pozornosť pre svojich pedagógov zaobstarať ešte ráno pred vyučovaním.

Slovenské národné divadlo zároveň všetkých učiteľov pozýva 12. apríla na predstavenie Kubo, veselohru z pera slovenského dramatika Jozefa Hollého. Každý učiteľ, ktorý sa pri kúpe vstupenky na predstavenie Kubo v pokladnici SND preukáže učiteľským preukazom, získa k svojej vstupenke ďalšiu zadarmo.

Sviatok Deň učiteľov je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.

Foto: Braňo Konečný

Na Slovensku a v Česku sa oslavuje 28. marca, v deň narodenia Jána Amosa Komenského, ktorý je považovaný za učiteľa národov. Svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou sa Komenský zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. Presadzoval povinnú školskú dochádzku pre všetky deti bez ohľadu na sociálne pomery dieťaťa či jeho intelekt.

Inscenáciu SND o živote Komenského s názvom Labyrinty a raje Jána Amosa ponúka online streamovacia platforma Dramox.sk.

Foto: Collavino

