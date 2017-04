Je to nonsens, povedal minister Maďarič o otváraní listov poslancom v parlamente

BRATISLAVA 26. apríla (WebNoviny.sk) – Čítanie listov adresovaných poslancom NR SR úradníkom parlamentu, a rozhodovanie o tom, čo sa s listom stane na základe subjektívneho uváženia pracovníka, je nonsens.

Listové tajomstvo je chránené ústavou

Myslí si to minister kultúry a podpredseda Smeru-SD Marek Maďarič. Povedal to novinárom pred stredajším rokovaním vlády s tým, že listové tajomstvo je chránené ústavou. Reagoval tak na to, že poslancom NR SR v parlamente otvárajú listy a čítajú ich.

„Je to nonsens podľa mňa, pretože aby nejaký úradník otvoril list adresovaný konkrétnej osobe, prečítal si jeho obsah a na základe svojho subjektívneho uváženia ho dal na spracovanie, to je nonsens,“ povedal Maďarič. Ako dodal, kancelár NR SR Daniel Guspan sa podľa neho zachoval alibisticky, pretože sa odvolal na usmernenie ministerstva vnútra. „To usmernenie, ako som si ho čítal, je úplne v poriadku,“ dodal.

Zastal sa Danka

„To, že ministerstvo vnútra usmerňuje, ako sa chovať pri podozrivých zásielkach, je v poriadku. Ale nie je v poriadku vyhovárať sa na takéto usmernenia,“ vyhlásil ďalej Maďarič.

Myslí si, že tí úradníci, ktorí toto urobili, by sa mali spamätať a takéto nariadenie v rozpore s ústavou by mali okamžite odstrániť. Pokiaľ ide o odvolávanie predsedu parlamentu Andreja Danka, ministrovi kultúry sa nechce veriť, že by o takomto postupe rozhodol šéf NR SR. „Ja si myslím, že to bola horlivosť úradníka,“ uzavrel.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) otváranie listov poslancom vníma ako priveľkú horlivosť, respektíve tak, že niekto nemal dostatočný cit alebo znalosti pre primeranú proporciu medzi bezpečnosťou a ochranou súkromia.