Je to oficiálne! Milan Škriniar mení dres v Serie A, prestupuje do Interu Miláno

MILÁNO 1. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar sa stal hráčom talianskeho klubu Inter Miláno, do ktorého prestúpil z konkurenčnej Sampdorie Janov.

Medializované chýry z ostatných dní s takýmto obsahom vrátane informácie o štvrtkovej zdravotnej prehliadke ako obvyklej záverečnej súčasti transferového procesu teraz zoficializoval prostredníctvom twitteru Škriniarov nový zamestnávateľ.

Podľa viacerých zdrojov z Apeninského polostrova má odstupné hodnotu na úrovni 20 miliónov eur, pričom súčasťou obchodu je presun útočníka Gianlucu Caprariho opačným smerom. Tento pohyb ohlásili oba zainteresované kluby v piatok podvečer.

Dvadsaťdvaročný stopér Škriniar prišiel do Sampdorie v januári 2016 z MŠK Žilina. Rodák zo Žiaru nad Hronom bol v uplynulej sezóne neodmysliteľnou súčasťou základnej zostavy mužstva. Vlani reprezentoval Slovensko na majstrovstvách Európy vo Francúzsku, nedávno sa predstavil aj na kontinentálnom šampionáte hráčov do 21 rokov v Poľsku, kde ho zaradili do ideálnej zostavy turnaja.