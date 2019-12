Je to strategický ťah, hodnotí politológ pozíciu Mazureka na kandidátke kotlebovcov

Umiestnenie Milana Mazureka na 150. miesto v rámci kandidačnej listiny strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) je strategickým ťahom. Pre agentúru SITA to uviedol politológ z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ján Ruman.

Bývalému poslancovi Národnej rady SR Mazurekovi v kauze jeho výrokov na adresu Rómov potvrdil Najvyšší súd SR v septembri vinu, čím sa musel vzdať funkcie poslanca Národnej rady SR a zaplatiť peňažný trest 10-tisíc eur. Mazurek koncom októbra peňažný trest zaplatil a môže tak kandidovať v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.

Predseda ĽSNS Marian Kotleba na minulotýždňovej tlačovej konferencii potvrdil, že Mazurek bude kandidovať z posledného miesta kandidátky. Odôvodnil to tým, že voliči sami rozhodnú, či ho považujú za vinného. „Z minulosti je všeobecne známe, že verejne a politicky ‚úderní‘ kandidáti kandidujúci na poslednom mieste kandidátok parlamentných strán sa do parlamentu dostávajú a s najväčšou pravdepodobnosťou sa do parlamentu dostane aj Milan Mazurek,“ vyhlásil Ruman.

Zahladený trest zaplatením pokuty

Zároveň priblížil, že vysoká voličská podpora tohto kandidáta bola badateľná už pri voľbách do Európskeho parlamentu.

„Nazdávam sa, že aj po jeho odsúdení za rasistické výroky nejako zásadne neklesne. So samotným verdiktom súdu vo veci Mazurek a jeho výroky polemizoval sám Robert Fico, a to je, myslím si, aj odpoveď na otázku, či vadia verejnosti rasistické výroky,“ domnieva sa politológ.

Šéf Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Marián Giba pre agentúru SITA zdôraznil, že podľa zákona je prekážkou práva byť volený, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak nebolo toto odsúdenie zahladené.

„Keďže Mazurek dostal finančný trest, tento trest sa zahladzuje jeho zaplatením. Preto je možné, že kandiduje po takom relatívne krátkom čase,“ objasnil Giba.

Vyjadrenia v Rádiu Frontinus

Bývalému poslancovi Národnej rady SR Milanovi Mazurekovi v kauze jeho výrokov na adresu Rómov potvrdil Najvyšší súd SR vinu v septembri. Zároveň mu zvýšil peňažný trest z 5-tisíc eur na 10-tisíc eur. Ak by pokutu nezaplatil, náhradným trestom by pre neho bolo šesť mesiacov väzenia.

Rozhodnutiu najvyššieho súdu predchádzal verdikt Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici, ktorý v apríli 2018 uložil poslancovi peňažný trest päťtisíc eur. Uznal ho totiž vinným z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia v súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti a etnickej skupine.

Mazurek podľa súdu skutok spáchal ako verejný činiteľ vo vysielaní Rádia Frontinus v októbri 2016 vyjadreniami na adresu Rómov. Ako poslanec Národnej rady SR vtedy napríklad povedal, že „150 miliónov eur sa použije iba na domy z týchto cigánskych osád, ľudí, ktorí pre náš národ, pre náš štátny rozpočet, pre našu kultúru neurobili nič, práve naopak, rozhodli sa žiť týmto asociálnym spôsobom života a vyciciavať náš sociálny systém“.