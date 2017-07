Je to totálny nezmysel, reaguje tréner Spišiak na podozrenia, že jeho zverenec Matej Tóth bral doping

BRATISLAVA 12. júla (WebNoviny.sk) – “V žiadnom prípade nepripúšťam, že sme pochybili. S takýmito vecami sme nielenže nikdy nepracovali, ale sme sa nimi ani len nezaoberali. Doping je pre mňa absolútne neprijateľný a neprípustný,” reagoval v rozhovore pre denník Šport tréner slovenského chodca Mateja Tótha Matej Spišiak na podozrenia, že jeho zverenec bral doping.

“Keď som sa dozvedel, že má problém so vzorkou v biologickom pase, skoro som spadol z bicykla,” konštatoval Spišiak pre Šport a pokračoval: “Od samého začiatku považujem obvinenie za totálny nezmysel a nespravodlivosť voči Maťovi. Som si istý, že sme pracovali férovo, korektne a čisto. Celý systém je postavený na hlavu: niekto vyhodnotí vzorku, obviní vás, vystaví vám stopku – neviete dokedy – a vy sa obhajujte… Nonsens!”

Ocenil podporu Tótha, ktorú prejavujú ľudia. “Prosím ich, aby v tom zotrvali, môže nám to veľmi pomôcť,” dodal. Na otázku, či verí, že Matej dotiahne najťažší súboj kariéry do víťazného konca, odvetil: “Bol by som zlý tréner, keby som v to neveril. Nech by padol akýkoľvek finálny verdikt, pre mňa bude Matej vždy víťaz. Z môjho pohľadu je celé obvinenie postavené na vode, je to absolútna nespravodlivosť.”

Slovenský chodec nebude na augustových majstrovstvách sveta v atletike v Londýne obhajovať zlatú medailu spred dvoch rokov z Pekingu. Úradujúci olympijský víťaz v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro má nezrovnalosti v biologickom pase a dočasne ho suspendovali. Tóth má do vyrieknutia verdiktu pozastavenú činnosť, hrozí mu štvorročný trest.