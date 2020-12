Je to úbohé a smiešne, reagoval Sulík na slová premiéra Matoviča

Minister hospodárstva a líder koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík vníma reakciu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako „úbohu a smiešnu“. Povedal to na štvrtkovej tlačovej besede v Atómovej elektrárni Mochovce.

„Vyzerá to ako úbohá a smiešna reakcia, a to sme už zvyknutí,“ reagoval Sulík na otázky médií. Tie sa pýtali, čo hovorí na reakciu Matoviča o ministerstve školstva, v ktorej premiér uviedol, že preberá do svojich rúk otváranie škôl. Novinárov tiež zaujímalo, či to zároveň nevyzerá ako prejav nedôvery voči ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi (SaS).

Poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) Jana Bittó Cigániková (SaS) v stredu 2. decembra vo svojom statuse na sociálnej sieti uviedla, že bola prítomná pri telefonáte Gröhlinga a Matoviča. V ňom vraj premiér šéfovi školstva odkázal, že školy sa otvoria vtedy, keď sa mu ospravedlní Sulík. Premiér túto informáciu 3. decembra pre Denník N dementoval a vyzval ministra školstva, aby tak urobil verejne tiež, keďže podľa neho ide o klamstvo.

Agentúra SITA požiadala ministerstvo školstva o reakciu.