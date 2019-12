Je toto ešte futbal? Fanúšikovia Wolverhamptonu sa sťažujú na systém VAR po dueli s Liverpoolom

Hráči vedúceho tímu anglickej Premier League FC Liverpool sa prvýkrát od nedávneho triumfu na futbalových MS klubov v Katare predstavili pred vlastnými fanúšikmi. V domovskom stánku v nedeľu podvečer triumfovali nad nebezpečným Wolverhamptonom Wanderers najtesnejším rozdielom 1:0 a Anfieldom sa počas zápasu mnohokrát niesol oslavný chorál „Majstri sveta, majstri sveta“.

Sezóna sa ešte neskončila

Liverpool zaokrúhlil sériu bez prehry v domácich ligových stretnutiach na číslo päťdesiat. Počas spomenutej šnúry zaznamenal 40 víťazstiev a desať nerozhodných výsledkov. V najvyššej anglickej súťaži sa v minulosti stalo iba dvakrát, že niektoré z mužstiev doma neprehralo aspoň 50-krát po sebe.

Rekordér tejto štatistiky FC Chelsea pred vlastným publikom v rokoch 2004-2008 nenašiel premožiteľa v 86 dueloch v rade, druhým najlepším výsledkom dejín Premier League je počin FC Liverpool z obdobia 1978-1980, keď „The Reds“ vtedy doma neprehrali v 63 stretnutiach za sebou.

Tím z Merseyside si v 19. tohtosezónnom ligovom vystúpení pripísal na konto osemnáste víťazstvo a s pohodlným 13-bodovým náskokom pred druhým Leicestrom City a zápasom k dobru si hovie na 1. mieste tabuľky. Počas tohto kalendárneho roka nazbierali Liverpoolčania dohromady 98 bodov z možných 111, čo dáva priemer 2,65 bodu na zápas. V histórii boli lepší iba futbalisti FC Chelsea s priemerom 2,66 v roku 2005.

„Každý sa ma pýta, aký bol môj rok 2019. Bol výborný, ale to nie je dôležité, pretože počítajú sa sezóny a nie roky, a sezóna 2019/2020 sa ešte neskončila. Sme na polceste a stále musíme odohrať 19 zápasov. Pravdepodobne osemnásť alebo možno aj všetky budú podobné tomu, aký sme odohrali s Wolverhamptonom, a to z rôznych dôvodov. Budeme čeliť tímom, ktoré budú hrať o záchranu, bojovať o pohárové miestenky, preto musíme byť pripravení. Koho zaujíma bodový stav v decembri? Vytvorili sme si akurát solídny základ, s ktorým budeme ďalej pracovať. To je všetko,“ vyhlásil na klubovom webe tréner „LFC“ Jürgen Klopp.

Vlkov rozhneval aj neuznaný zásah

Kým liverpoolski priaznivci sa na tribúnach zabávali oslavnými ódami, fanúšikom z Wolverhamptonu poriadne „ležal v žalúdku“ systém videoasistenta rozhodcu, čo dali najavo opakovaným popevkom: „Je toto ešte futbal?“ Gólu Sadia Maného, ktorý odobril aj VAR, podľa hostí predchádzalo hranie rukou v podaní holandského stopéra domácich Virgila van Dijka. „Vlkov“ takmer vzápätí nahneval aj neuznaný zásah na 1:1, údajne pre centimetrový ofsajd.

„Čo máme robiť? Padlo rozhodnutie a gól uznali,“ vyhýbavo uviedol Liverpoolčan Van Dijk. „VAR nás zabíja. Neustále je proti nám. Neviem, kde robíme chybu. Výrazne to ovplyvňuje zápasy, nikomu sa to nepáči,“ poznamenal ostrým tónom kapitán Wolverhamptonu Conor Coady.

Dvojnásobnému premožiteľovi Slovana Bratislava v nedávnej skupinovej časti Európskej ligy patrí v tabuľke Premier League 7. priečka s mankom 5 bodov na štvrtú pozíciu znamenajúcu účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov.