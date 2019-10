Je Truban dobrý vizionár, alebo ho zradí matematika?

Najnovšie volebné prieskumy ukázali, že sa čoraz viac strán nachádza v stave existenčného ohrozenia a do parlamentu sa vôbec nemusia dostať. Októbrový prieskum spoločnosti AKO poslal na parlamentnú perifériu až päť strán, ktoré sú v rámci štatistickej chyby na hranici priepasti.

Koalícia iba troch strán

Predseda Progresívneho Slovenska Michal Truban pre portál WebNoviny.sk k tomu poznamenal, že sa netreba čudovať, ak sa po voľbách bude zostavovať koalícia iba troch strán, ktoré sú si blízke. Odvolával sa pritom na posun, aký sa udial dva až tri týždne pred prezidentskými voľbami.

Najvýraznejším katalyzátorom výrazného posunu v preferenciách by mohlo byť predvolebné spojenie PS/Spolu a Kiskovej strany Za ľudí. Nedávny prieskum agentúry Focus (ktorého prezentáciou šéf Spolu Miroslav Beblavý narušil priebeh ustanovujúceho snemu Za ľudí) ukázal, že voľbu tohto prípadného zoskupenia by zvažovala takmer tretina voličov.

Smer si hravo drží podporu

Kto by tým ale získal a kto by stratil? Už len letmým pohľadom na ostatný prieskum AKO je vidieť, že spomenutá dvojica môže poškodiť najviac súčasné opozičné strany.

Ťažko predpokladať odchod voličov Smeru, SNS či Mariana Kotlebu. Nový útvar by ťažil predovšetkým z SaS, ktorého voliči sú otrávení deštruktívnym vývojom v strane a OĽaNO, ktorá nemá dostatočne špecifikovaný profil voličov. A už vôbec si nemôžu byť isté ani Sme rodina a KDH.

A kto tým môže získať? Predovšetkým Smer-SD. S novým pellegrinovským imidžom sa hravo drží okolo 20-percentnej hranice a všetko nasvedčuje tomu, že opäť získa presvedčivé volebné víťazstvo.

Ak by sa však do parlamentu nakoniec namiesto deviatich dostalo iba šesť (či dokonca ešte menej) strán, víťaz by dostal zo 150-tich kúskov poslaneckého koláča oveľa viac, ako v prípade vyššieho počtu strán. A to by mohlo Trubanovým víziám spraviť poriadne hrubý škrt v rozpočte.