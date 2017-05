Je tu ďalšia PR Academy. Získajte cenné rady od profíkov z brandže

Bratislava 4.5.2017 ( WBN/PR ) – PR patrí k odvetviam s dynamickým vývojom a práve tomu, ako sa vzťahy s verejnosťou, novinármi či influencermi menia z pohľadu značiek, sa venuje nabitý program série vzdelávacích seminárov PR Academy pod záštitou týždenníka TREND. Aktuálna edícia prinesie tri podujatia, na svoje si prídu aj účastníci predošlých ročníkov, keďže program je stavaný tak, aby uspokojil aj pokročilých respektíve manažérov na senior pozíciách.

O PR sa veľa hovorí, ale skutočného vzdelávania a inšpirácií v tejto oblasti je na našom trhu veľmi málo. Okrem PR Academy neexistuje iná séria seminárov s týmto zameraním. To bol aj jeden z dôvodov jej založenia. V organizovaní seminárov TREND pokračuje aj tento rok.

PR Academy ide do hĺbky, aplikuje sa individuálny prístup a účastníci sa aktívne zapájajú, inšpirujú a radia si navzájom.

„Nejde o konferenciu, kde každý prednášajúci dostane časový limit 20 minút a účastníci len pasívne sedia a zapisujú si. PR Academy je koncipovaná na dlhšie prednáškové bloky a workshopy, kde sa ide do hĺbky, aplikuje sa individuálny prístup a účastníci sa aktívne zapájajú, inšpirujú a radia si navzájom,“ hovorí Simona Mištíková, managing director PR agentúry Divino, ktorá je odborným partnerom podujatia.

Na PR Academy sa zároveň nadväzujú pracovné vzťahy a hľadajú vzájomné cross brandingové prepojenia. Účastníci si odnášajú zaujímavé nápady na možnú realizáciu a odchádzajú s konkrétnymi návodmi a postupmi – kde začať, čo urobiť, ako to urobiť, na koho sa obrátiť a ako to vyhodnotiť.

Jarná edícia seminárov prinesie sériu prednášok rozdelených tematicky do troch dní s viac ako dvadsiatkou zaujímavých spíkrov, medzi ktorými je množstvo skúsených novinárov, blogerov, ako aj hovorcov a PR manažérov veľkých firiem. Budú medzi nimi napríklad hovorkyňa O2 Slovakia Tereza Molnár, vedúci komunikácie Lidla Tomáš Bezák, hovorkyňa slovenského Volkswagenu Lucia Kovarovič Makayová, hovorca mBank Tomáš Palovský či country manager značky Bubbleology na Slovensku Ivo Pacovský.

„PR Academy je dobrou príležitosťou pre všetkých, ktorí chcú nielen sledovať komunikačné trendy, ale využiť aj možnosť stretnúť sa s rešpektovanými odborníkmi ochotnými odpovedať na položené otázky a otvorene diskutovať o aktuálnej situáciu v PR a médiách na slovenskom trhu,“ hovorí Lucia Muthová, riaditeľka odboru firemnej komunikácie Allianz – Slovenskej poisťovne, ktorá takisto figuruje medzi spíkrami blížiacej sa akadémie.

Je príležitosťou pre všetkých, ktorí chcú nielen sledovať komunikačné trendy, ale využiť aj možnosť stretnúť sa s rešpektovanými odborníkmi

„PR Academy prináša množstvo odborníkov vo svojej oblasti na jednom mieste, ktorí otvorene prezentujú reálne, praktické zistenia, čo funguje a čo nie. Ide o cenné poznatky a zároveň možnosť dozvedieť, či to, čo robíme my, funguje aj v iných firmách, či to spĺňa najmodernejšie trendy a prípadne, aký je iný prístup,“ uvádza ďalší z účastníkov PR Academy Peter Blažečka, PR manažér ZlavaDna.sk.

V rámci jednotlivých dní bude okrem iného reč o súčasnom fungovaní médií, o možnom komerčnom obsahu a jeho distribúcii, hovoriť sa bude aj o efektívnej spolupráci s blogermi a vlogermi či komunikácii na sociálnych sieťach. Medzi témami budú tiež aspekty internej komunikácie smerom na zamestnancov. Napokon sa účastníci ocitnú v kríze a budú konfrontovaní televíznym štábom, aby si precvičili techniky krízovej komunikácie na nečisto.