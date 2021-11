Je tu! Vyladený hotelový systém – od Slovákov a pre každú recepciu

Hotelovarecepcia.sk ponúka ubytovateľom veľa muziky iba za pár eur mesačne.

Boli časy, keď na hotelovej scéne žiarila iba jedna hviezda – jej meno bolo HOREC a poznal ho každý jeden hotelier, od tých najväčších mien až po malé penzióny. Doba ale pokročila a dnes je už na trhu veľa ďalších hráčov, ktorí priniesli originálne a zaujímavé produkty. Jedným z nich je aj slovenská firma Cardberg s.r.o.. Tá so svojím vlastným hotelovým systémom Hotelová recepcia nepochybne zamiešala kartami nielen na domácej, ale aj českej hotelovej scéne.

Ako sa to začalo?

Mladý, ale skúsený tím, sa v cestovnom ruchu pohybuje už pekných 10 rokov. Za ten čas stihli Slováci vytvoriť mimoriadne úspešný softvér na podporu turizmu v konkrétnych lokalitách – tiež známy ako turistická karta, ktorý využívajú destinácie ako Liptov, Bratislava a dokonca Olomoucký kraj. A popri práci na tomto zaujímavom projekte, nazbierali aj dostatok cenných informácií na ten ďalší. Keďže sa dennodenne stretávali s majiteľmi hotelov a ubytovní, všimli si problémy s ktorými na recepcii bojovali a veľmi rýchlo pochopili, čo ubytovatelia potrebujú. A presne to im aj dali.

Zrodila sa Hotelová recepcia

Cieľom bolo vytvoriť jednoduchý a prehľadný hotelový softvér, ktorý by ani malé prevádzky nevyšiel príliš draho. Hotelový systém, ktorý by bez problémov vedel ovládať úplne každý – od študenta na brigáde, až po staršieho majiteľa penziónu a celkom by nahradil stohy zakladačov či zastarané písanky. A to ich inšpirovalo k vytvoreniu vlastného recepčného systému.

Foto: Cardberg

Veľa muziky = veľa funkcií

Šikovne vyskladaný hotelový systém dokáže aj na malej recepcii urobiť veľké veci. Cardberg to vie z prvej ruky a všetky požiadavky ubytovateľov zakomponoval do svojej Hotelovej recepcie.

Hotelový software má prehľadné prostredie a pracovať v ňom tak zvládne naozaj každý.

Okrem základného spravovania rezervácií a kontroly obsadenosti izieb, má systém aj ďalšie zaujímavé funkcie. Ubytovatelia si môžu doslova jedným klikom jednoducho vytvárať faktúry, elektronické reporty pre cudzineckú políciu a dokonca generovať rôzne zaujímavé štatistiky a reporty. A aby toho nebolo málo, celá správa recepcie sa dá robiť aj online na diaľku a to prakticky odkiaľkoľvek.

A spomenuli sme to najlepšie? Skvelá cena, ktorá je určite lákavá aj pre majiteľov malých ubytovní s niekoľkými izbami. Veď napokon… práve pre nich bol celý produkt prvotne určený.

Súkromný manažér za pár eur mesačne

Hneď na začiatku chceli slovenskí profesionáli vytvoriť systém pre malé penzióny, ktoré si nemohli dovoliť platiť horibilné sumy za komplikovaný softvér a tak radšej dávali prednosť overenej písanke. No Hotelová recepcia zaujala aj veľké firmy a dnes ju už využívajú aj hotely s viac ako 100 izbami a to nielen na Slovensku, ale aj v susednom Česku.

Mnohých okrem samotného systému upútal aj sprievodný produkt regionálna turistická karta (https://cardberg.com). Ten už funguje v mnohých destináciách na Slovensku a v Čechách, kde združuje tisícky ubytovateľov, ktorí vďaka systému majú možnosť vydávať turistické karty pre svojich hostí a prostredníctvom zliav ich motivovať navštíviť viac atrakcií a ostať v destinácii dlhšie.

Promo „korona“ akcia

Cardberg nepochybne rozvíril vody slovenského aj českého turizmu a ubytovateľov chce podporiť aj v týchto neistých korona časoch. Hotelová recepcia je preto momentálne dostupná za parádnych 9 eur mesačne (pri kúpe ročnej licencie), a to bez ohľadu na počet lôžok. Pre nových používateľov navyše aktuálne prebieha promo akcia a svojho súkromného hotelového manažéra môžu mať do konca roka úplne zadarmo.

Pre viac informácií nájdete na https://www.hotelovarecepcia.sk/

