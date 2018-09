Je to výsmech do tváre nám aj celej UEFA, vravel Adam Nemec po víťazstve nad Dánskom

TRNAVA 6. septembra (WebNoviny.sk) – Adam Nemec v 11. min bol v Trnave strelcom vedúceho gólu slovenskej futbalovej reprezentácie v medzištátnom prípravnom stretnutí proti improvizovanému tímu Dánska.

Slováci napokon bez problémov zdolali 3:0 severanov, za ktorých nehrala „štrajkujúca“ elitná garnitúra, ale mužstvo zložené z futbalistov tretej a štvrtej ligy i z hráčov futsalu.

„Bol to zvláštny zápas za zvláštnych okolností. Museli sme ho odohrať, a tak sme ho odohrali. Postavili nás pred hotovú vec, my sme sa s tým mali vyrovnať. Lepšie však ako tréning, zápas sa nedá tréningom nahradiť. Teší ma každý gól, ktorý strelím. Skóroval som, dali sme nejaké góly, vyhrali sme, zvládli sme to. Dôležité je, že sa nikto nezranil. Nebolo to jednoduché aj v tom, že terén bol v katastrofálnom stave,“ hodnotil 33-ročný útočník po stretnutí v mixzóne Štadióna Antona Malatinského „povinné“ víťazstvo A-tímu SR.

Podľa Nemca, so spoluráčmi vedeli, čo ich čaká. „Že sem prídu hráči súpera, ktorí si možno raz za život zahrajú za dánsku reprezentáciu. Budú sa snažiť, bude to pre nich životný zápas. Napriek tomu, že sú to futbalisti z nižších súťaží, futbal hrať,“ doplnil na záver k hodnoteniu zápasu.