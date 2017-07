Je známa nominácia atlétov na majstrovstvá Európy v Bydgoszci, lídrom je šprintér Volko

BRATISLAVA 4. júla (WebNoviny.sk) – Na XI. majstrovstvách Európy do 23 rokov v atletike v poľskom meste Bydgoszcz (13. – 16. 7. 2017) bude reprezentovať rekordná 16-členná slovenská výprava.

Jej lídrom je slovenský rekordér v šprintoch Ján Volko. Tabuľkové postavenie (na 100 m 4., na 200 m 5.) mu dáva reálnu šancu nielen na finále v oboch disciplínach, ale aj na útok na medailu.

Najviac slovenských pretekárov v histórii

„Až šestnástka pretekárov v nominácii je veľmi dobrý signál najmä vo vzťahu k možnej generačnej výmene, ku ktorej prichádza po olympijskom roku,“ uviedol šéftréner Slovenského atletického zväzu (SAZ) a vedúci výpravy v Bydgoszczi Martin Pupiš.

„Šestnástka je vysoké číslo, nikdy v histórii neštartovalo na ME do 23 rokov toľko slovenských atlétov. Navyše, pre zdravotné problémy necestuje na ME všestranná Katarína Kuštárová. Mrzí ma jej výpadok, ale verím, že táto talentovaná pretekárka sa v budúcnosti ešte presadí vo veľkej atletike.“

Najviac Slovákov sa doteraz predstavilo v Göteborgu 1999 a v Bydgoszczi 2003 – po 10 atlétov. Na predošlom šampionáte pred dvoma rokmi v estónskom Tallinne súťažila sedmička reprezentantov SR.

Konopka doniesol dve zlatá

Martin Pupiš vyzdvihol fakt, že početnosť výpravy v tejto vekovej kategórii naznačuje, že nádejní pretekári ostávajú pri atletike aj v kritickom veku. „Myslím si, že na to má vplyv aj predĺžená podpora zo strany SAZ až do veku 25 rokov pre účastníkov ME do 23 rokov,“ podotkol Martin Pupiš.

„Náš dlhodobý zámer smeroval k tomu, aby sme mali vyšší počet reprezentantov práve v tejto kategórii, čo sa nám, podľa aktuálnej situácie, darí.“

Slovensko získalo na doterajších ME do 23 rokov dve zlaté medaily zásluhou guliara Mikuláša Konopku (1999, 2001), jedno striebro (Klocová na 800 m v roku 2003) a o dva bronzy sa postarali kladivári Miloslav Konopka (2001) a Marcel Lomnický (2007). Šestnásťčlenná výprava má teraz reálnu šancu – najmä v osobe Ján Volko – aby túto medailovú zbierku (2 – 1 – 2) rozšírila.

Kandidátov na medailu je niekoľko

„Medaila nemusí byť zakliata, aj keď mňa osobne trochu straší, že Vanek aj Velďáková, ktorí skončili v minulosti na 4. mieste, majú priezvisko na V ako Volko či Veszelka,“ vraví žartom Martin Pupiš.

„Veľmi by sme sa potešili, keby sa naša medailová bilancia na ME do 23 rokov rozšírila. Najvážnejší kandidáti na popredné umiestenia sú Volko, Veszelka, Lajčáková, ale bez šance na dobrý výsledok by nemuseli byť ani ďalší, napríklad prekážkarka na 400 m Michaela Pešková. Viacerí majú medzinárodné skúsenosti, preto verím, že budeme na tomto šampionáte úspešní. V koncepcii reprezentácie pre rok 2017 sme si dali za cieľ získať medailu aspoň na jednom z mládežníckych podujatí plus ďalšie štyri umiestenia v prvej osmičke.“

Nominácia SR na ME do 23 rokov

Bydgoszcz (13. – 16. 7. 2017)

MUŽI

Ján Volko (100 a 200 m), Jakub Matúš (100 m), Matúš Talán (800 m), Tomáš Veszelka (trojskok), Karol Končoš (kladivo), Maximilián Slezák (oštep), Dominik Černý, Michal Morvay, Miroslav Úradník (všetci chôdza 20 km)

ŽENY

Zuzana Durcová (10 000 m), Stanislava Lajčáková (100 m prek. alebo sedemboj), Daniela Ledecká, Michaela Pešková (obe 400 m prek.), Zuzana Ďurkechová (trojskok), Monika Hornáková, Lucia Čubaňová (obe chôdza 20 km)

REALIZAČNÝ TÍM – vedúci výpravy: Martin Pupiš, tréneri: Naďa Bendová, Radoslav Dubovský, Michal Škvarka, Matej Spišiak, Michal Pogány, Katarína Adlerová, Roman Benčík, Branislav Daniš, Róbret Kresťanko (mimo oficiálnej výpravy), lekár: MUDr. Peter Urbán, fyzioteraputi: Tomáš Cíferský, Jana Závacká (mimo oficiálnej výpravy).

Prehľad slovenských umiestnení do 8. miesta na doterajších ME do 23 rokov v atletike (1997 – 2015):

1997 Turku: bez umiestnenia do 8. miesta

1999 Göteborg: 1. Mikuláš Konopka (guľa), 5. Libor Charfreitag (kladivo), 6. Marcel Lopuchovský (400 m), 7. Radovan Mišík (výška)

2001 Amsterdam: 1. Mikuláš Konopka (guľa), 3. Miloslav Konopka (kladivo), 5. Dana Velďáková (trojskok), 7. Miloš Bátovský (20 km chôdza), 8. Radovan Eľko (20 km chôdza), 8. Jana Velďáková (diaľka)

2003 Bydgoszcz: 2. Lucia Klocová (800 m), 4. Dana Velďáková (trojskok), 4. Daniel Vanek (disk), 6. Matej Tóth (20 km chôdza), 7. Irina Beskrovnaja (trojskok), 7. Zuzana Malíková (20 km chôdza)

2005 Erfurt: 5. Lucia Klocová (800 m), 5. Zuzana Malíková (chôdza na 20 km)

2007 Debrecín: 3. Marcel Lomnický (kladivo), 5. Jozef Repčík (800 m)

2009 Kaunas: 5. Nikola Lomnická (kladivo), 6. Marcel Lomnický (kladivo), 8. Katarína Berešová (10 000 m)

2011 Ostrava: 8. Matúš Bubeník (výška)

2013 Tampere: bez umiestnenia do 8. miesta

2015 Tallin: 5. Tomáš Veszelka (trojskok), 6. Lucia Mokrášová (sedemboj)