Je známy program Tour de France 2021, Sagan bude mať dostatok príležitostí ukázať kvality

Stoôsmy ročník Tour de France je naplánovaný na 26. 6. – 18. 8. 2021 a cyklisti naprieč celým Francúzskom absolvujú dovedna 3383 km. Začínať sa bude v Bretónsku, pokračovať cez Alpy a Pyreneje až do Paríža. Okrem dvoch individuálnych časoviek v celkovej dĺžke 58 km na cyklistov čaká osem rovinatých, šesť horských a päť kopcovitých etáp.

Vrcholom pretekov bude jedenásta etapa, keď pelotón bude až dvakrát stúpať na Mont Ventoux (1910 m), legendárny veterný kopec v Provensálsku, ktorého okolie pripomína mesačnú krajinu.

Najvyšší horský priesmyk v Pyrenejach

„Stúpanie na Mont Ventoux mám rád, ale z pohľadu celkového poradia budú podľa mňa rozhodujúce časovky v piatej a dvadsiatej etape. Samozrejme, dobre sa treba pripraviť aj na cieľové stúpania v Alpách a Pyrenejach. Verím, že budúcoročnú Tour de France absolvujem v plnej kondícii,“ uviedol Kolumbijčan Nairo Quintana. v minulosti dvakrát druhý a raz tretí muž celkového poradia na TdF, pre Le Télégramme.

V 15. etape cyklisti budú musieť zdolať Port d’Envalira v Pyrenejach, ktorý je najvyšší horský priesmyk na spevnenej ceste v Pyrenejach a so svojimi 2408 m bude najvyšším bodom Tour de France 2021. Táto etapa sa bude odohrávať v Andorre, ktorá bude popri Francúzska druhou hostiteľskou krajinou „Starej dámy“. V Pyrenejach sa neskôr bude stúpať aj na Col de Peyresourde, Col de Portet d’Aspet, Col du Tourmalet či cieľový kopec 18. etapy Luz Ardiden. „V poslednom čase stavila ‚Stará dáma‘ na výraznú horskú podobu, ale tentoraz okresala počet cieľových stúpaní a len trikrát sa bude finišovať na kopci. V tomto smere vyniká Col de Portet a zaujímavá akcia sa môže odohrať aj na Tignes alebo Luz Ardiden,“ napísal špecializovaný portál cyling-info.sk.

Prvá etapa pre klasikárov

Z pohľadu Petra Sagana a jeho ambícií sa experti zhodujú, že bude mať dostatok príležitostí ukázať svoje kvality v etapách na rovinovom či mierne zvlnenom profile. Už úvod v Bretónsku a prvý Grand Départ v severozápadnom regióne od roku 2008 by mal priať klasikárom. Už v prvý deň na trase z Brestu do 187 km vzdialeného Landerneau postaví pelotónu do cestu sériu krátkych, ale ostrých stúpaní a Francúzi sa nádejajú, že by sa po nich mohol obliecť do žltého dresu úradujúci majster sveta Julian Alaphilippe.

Druhú etapu ukončí legendárne „klasikárske“ stúpanie Mur-de-Bretagne, absolvujú ho dokonca dvakrát. „Po hektickom úvode v Bretónsku budú tretia a štvrtá etapa stavané na šprintérov. Cieľové mestá Pontivy a Fougeres privítajú rýchlych mužov po 182 a 152 km a bude to veľká šanca na zopakovanie súbojov medzi Samom Bennettom, Petrom Saganom či Woutom van Aertom,“ napísal portál Cyclingnews. „Druhý súťažný blok uvidí šprint na konci desiateho dňa a potom sa budú najrýchlejší pretekári koncentrovať na Nimes a Carcassonne. Dvanásta etapa je však zvlnená a hromadný dojazd nemusí byť samozrejmosť. Na konci pretekov by sme mali sledovať šprintérsky súboj v meste Libourne a tradične aj v Paríži,“ dodal portál Cycling-info.sk.