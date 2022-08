Jeden jediný vážne narušený človek zvládol rozvrátiť Slovensko, tvrdí Pellegrini a vyzval celú vládu na odchod (video)

Strana Hlas-SD vyzýva vládu na okamžitú demisiu a Národnú radu SR na zmenu ústavy a následné predčasné parlamentné voľby. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol predseda strany Peter Pellegrini.

„Vládna koalícia zlyhala na plnej čiare. Po dvoch mesiacoch hádok, urážok a vzájomného obviňovania sa, nedokázala nájsť ani žiadnu pomoc pre ľudí, ani vlastnú vnútornú dohodu. Jediné, čo nám ponúkli, je predĺženie tejto krízy na ďalšie mesiace. To by pre Slovensko bola katastrofa, a preto by vláda ešte dnes mala podať demisiu,“ dodal Pellegrini.

Jediným riešením je nová vláda

Jediným riešením na zvládnutie ťažkej energetickej a inflačnej krízy je podľa Pellegriniho nová kompetentná vláda, ktorej prioritným záujmom budú ľudia.

„Preto vyzývam všetkých poslancov parlamentu, ktorí cítia reálnu zodpovednosť za Slovensko, aby podporili novelu ústavy, ktorá umožní konanie predčasných volieb. Tieto voľby sa musia uskutočniť čím skôr, pretože za každý ďalší deň tejto vlády zaplatia občania desiatimi dňami trápenia,“ zdôraznil Pellegrini.

Rozvrátiť Slovensko zvládol jeden človek

Predseda Hlasu-SD pripomenul, že Slovensko si vo štvrtok pripomína významné 30. výročie prijatia ústavy. Podľa Pellegriniho je tragédiou, že hoci podľa ústavy všetka moc pochádza z ľudu, v skutočnosti sa celá krajina nevie vysporiadať s jedným človekom, ktorý jej extrémne škodí a ktorý je prilepený k svojej stoličke.

„Päť a pol milióna občanov Slovenskej republiky je závislých na jednom jedinom človeku. Na tom, ako sa vyspí, v akej je práve „fáze“, čo mu ráno pripomenie palmička v Španielsku a akú má náladu jeho Dunčík s Mačiakom. Toto je ešte demokracia? Toto je vôľa ľudu? Jeden jediný vážne narušený človek so svojou schránkovou firmou dokázal rozvrátiť Slovensko a niet možnosti, ako to zastaviť,“ uzavrel Peter Pellegrini.