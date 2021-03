Jeden svet sa pripravuje na prvý hybridný ročník. Predstavil silnú medzinárodnú porotu aj novinky pre víťazný film

„Kultúra, dokumentárny film nevynímajúc, prežíva ťažké obdobie. Aj keď si uvedomujeme, že náš festival nemôže suplovať systematickú podporu, rozhodli sme sa prejaviť našu solidaritu aspoň symbolickým gestom – finančnou odmenou pre režiséra víťazného filmu,” prezrádza o jednej z festivalovej noviniek výkonná riaditeľka Eva Križková.

V poradí 22. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet sa tento rok bude konať v dňoch 5. – 11. novembra. Po prvom online ročníku sa pripravuje na všetky alternatívy. Ak to situácia umožní, pre divákov pripraví prvý hybridný ročník, ktorý bude kombinovať to najlepšie z online sveta so živými stretnutiami v kine. Dovtedy s nimi zostane v kontakte prostredníctvom filmového newslettra , ktorý každý mesiac prinesie novinky zo zákulisia Jedného sveta aj tipy na dokumentárne filmy.

Slovenskí a českí filmári môžu prihlasovať do súťaže svoje dokumentárne filmy

„Naša súťažná sekcia naberá každým rokom na sile a na (nielen regionálnom) význame. Slovenský film Neviditeľná prevalcoval aj zahraničnú tvorbu a v roku 2020 sa stal najpozeranejším filmom celého festivalu. Okrem hlavnej ceny si odniesol aj divácku cenu. Teší nás, že diváci vnímajú relevantnosť dokumentovania našej domácej reality a stále výraznejšie dôverujú slovenským a českým filmárom,” hodnotí význam súťažnej sekcie umelecká riaditeľka Diana Fabiánová.

Súťažný program festivalu aj v roku 2021 tvorí Medzinárodná súťaž dokumentárnych filmov Slovensko a Česko za ľudské práva. Do festivalového programu bude zo všetkých prihlásených filmov vybratých päť slovenských a päť českých filmov. Súťaž každoročne upozorňuje na to najlepšie v našom regióne a je zrkadlom tém, ktoré aktuálne rezonujú v spoločnosti.

Prihlasovanie filmov je otvorené do 1. augusta 2021 . O víťazovi súťaže rozhodne trojčlenná medzinárodná porota v zložení:

Anja Dziersk – medzinárodná distribútorka Rise And Shine World Sales,

Maia Martiniak – režisérka, minuloročná víťazka Jedného sveta (film Neviditeľná),

Kieran Kolle – nórsky dokumentarista, kameraman a fotograf.

„Porotu vyberáme vždy v predstihu a dávame si na nej veľmi záležať. Je pre nás dôležité, aby účasť v súťažnej sekcii bola pre všetkých zúčastnených filmárov (nie len pre víťaza) prínosom. Preto sme od minulého roka založili tradíciu, že jedným z členov poroty je medzinárodný distribútor, respektíve distribútorka, ktorej profesiou je vyhľadávať dokumentárne talenty a predstavovať ich na medzinárodnom filmovom trhu,” dodáva k výberu hodnotiacej poroty Eva Križková.

Víťaza organizátori ocenia nielen plastikou od slovenskej sochárky Márie Tóthovej ale po prvý raz aj formou finančnej ceny v hodnote 2000 €. Dostane tiež možnosť zúčastniť sa na slovenskej časti medzinárodného workshopu Dok.Incubator.

Foto: Človek v ohrození

Jeden svet do svojho programu aktívne zapája aj študentov

Ďalšou tohtoročnou novinkou je sekcia krátkych filmov, ktorú pre Jeden svet zostavia študenti Katedry audiovizuálnych štúdií. Do filmového programu prinesú nový vietor a festivalový tím rozšíria o štyri páry mladých očí s odvážnym a progresívnym pohľadom na realitu. Festival sa vďaka nim rozrastie o pásmo najkvalitnejších dokumentárnych „kraťasov” celého sveta.

Jeden svet nezabudne ani na študentov dokumentaristiky. Tí sa aktuálne zúčastňujú ročného projektu, ktorého výsledkom budú tri študentské filmy o migrácii. Diváci si ich budú môcť pozrieť na 22. ročníku festivalu. Jeden svet touto novinkou podporí mladú autorskú dokumentárnu tvorbu a pomôže jej nájsť cestu k menej stereotypným rozmerom migrácie.

„Žijeme vo svete, ktorý sa stále viac delí na rôzne tábory, napríklad na „protiimigrantské” a „proimigrantské”. Ľudia si v diskusiách iba potvrdzujú svoje názory a nenačúvajú názorom druhých. Ja dúfam, že workshop prispeje k vzniku filmov, ktoré prinesú zaujímavú diskusiu,“ vyjadril sa k poslaniu workshopu jeho hlavný tútor, známy slovenský režisér a pedagóg Peter Kerekes.

Hlavným organizátorom festivalu je nezisková organizácia Človek v ohrození .

