Jeden svet venujeme spomienke na Jána a Martinu

BRATISLAVA 27. augusta 2018 (WBN/PR) – Od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, archeologičky Martiny Kušnírovej, ubehlo pol roka. Tá vražda a reakcia spoločnosti na ňu sa stali momentom, ktorý definuje dnešné dni. O vrahovi Jána a Martiny vieme po šiestich mesiacoch rovnako málo, ako v to ráno vo februári, ale o spoločnosti, v ktorej žijeme, sme sa za pol roka dozvedeli dosť. Toto poznanie sa pokúsi rozšíriť Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet, ktorý sa uskutoční od 11. do 16. októbra 2018 v Bratislave a v Košiciach. Už 19 rokov otvára témy slobody, demokracie a ľudských práv. Tento rok ho venujeme spomienke na Jána a Martinu.

„Tematicky festival, tak ako každý rok, reaguje na aktuálne dianie a naša nová provokatívna téma SHUT UP! má upozorňovať na hlas tých, ktorých chcú „mocní“ umlčať a vyzývať, aby sme neostali ticho,“ vysvetľuje nová riaditeľka Jedného sveta, režisérka a aktivistka Diana Fabiánová. „Každý z nás je zodpovedný za krajinu, v ktorej žije. Svojim konaním alebo mlčaním ju formujeme, dávame najavo, čo je tolerovateľné a čo nie. Festival Jeden svet odmieta mlčať. Prináša filmy a diskusie na témy, ktoré sa v našej spoločnosti „utultávajú“. Bude to 6 dní plných informácii, inšpirácii a podnetov, ako sa aktívne podieľať na zmene k rovnoprávnej a empatickej spoločnosti,“ dodáva.

Reaguje na to aj nová séria vizuálov festivalu Jeden svet, pod ktorú sa podpísal medzinárodne oceňovaný ukrajinský dizajnér Mykola Kovalenko, ktorý pre neslobodu opustil rodnú Ukrajinu. Spolu s jeho slovenskou domovskou reklamnou agentúrou Respect APP iniciovali unikátny projekt SHUT UP!, do ktorého sa zapojilo takmer 400 grafických dizajnérov zo 40 krajín a vytvorilo dielo-plagát ako spomienku na tragickú vraždu dvoch mladých, nevinných ľudí na Slovensku. Každé jedno dielo, či už z Číny, Iránu, Ruska, Ekvádoru, Švajčiarska alebo Jordánska aj Kanady pripomína, aká krehká je sloboda. Stovka z nich tvorí kolekciu, ktorá teraz ako výstava obchádza svet a bude aj súčasťou Jedného sveta.

Minulý rok sa filmového maratónu zúčastnilo okolo 10-tisíc divákov. Tento rok sa návštevníci môžu tešiť na vyše 60 snímok v 6 sekciách, ktoré budú uvedené na Slovensku po prvýkrát, mnohé z nich za osobnej účasti zahraničných aj domácich tvorcov. Ambíciou 19. ročníka festivalu pod novým vedením Diany Fabiánovej je ponúknuť okrem silných filmových titulov aj čo najviac interaktívneho programu, vďaka ktorému sa z publika stanú angažovaní účastníci a účastníčky. Tento priestor vznikne na nových masterclassoch, workshopoch, multigeneračných premietaniach spojených s diskusiami a na prednáškach na pálčivé témy s hosťami. V programe sa odzrkadlí aj spolupráca s UNHCR, Minority Rights Group či knižným vydavateľstvom Absynt a kníhkupectvom Artforum.

Festival ponúkne program v Bratislave v Kine Lumière, Kine Mladosť, Kine Klap na VŠMU, Kine Film Europe, v Univerzitnej knižnici, na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, v KC Dunaj a v Artfore. V Košiciach sa festival uskutoční v Kine Úsmev a v Tabačke. Výber z filmov následne poputuje do takmer dvadsiatky slovenských miest.

Hlavným organizátorom festivalu Jeden svet je organizácia Človek v ohrození.

