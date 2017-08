Jeden z najlepších šprintérov Kittel mení dres, z Quick-Stepu odchádza do tímu Kaťuša-Alpecin

BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) – Jeden z najlepších šprintérov v súčasnom profesionálnom cyklistickom pelotóne Marcel Kittel bude od budúcej sezóny jazdiť vo farbách Kaťuše-Alpecin, s vedením tímu podpísal kontrakt na dva roky.

Dvadsaťdeväťročný Nemec po tomto ročníku opustí formáciu Quick-Step Floors, ktorej dres si obliekal odvlani. V novom pôsobisku mu nebude robiť konkurenciu Nór Alexander Kristoff, ten zamieri do zoskupenia UAE Emirates.

“Skutočne sa veľmi teším na nové výzvy v nových farbách. Som nadšený, dúfam, že týmto krokom nadobudnem aj nové inšpirácie. V tíme nachádzam všetko potrebné na to, aby som bol silný v záverečných šprintoch. Videl som, že šprintérsky vlak funguje veľmi dobre. Tím v posledných rokoch prešiel mnohými zmenami. Sledoval som to dlhší čas a podľa mňa je všetko v poriadku. Teším sa, že budem súčasťou tímu a zdieľať spoločné smerovanie. Tímový duch bol pre mňa vždy dôležitý a to je dôvod, prečo som sa stal profesionálnym cyklistom,” cituje Kittela špecializovaný portál Cyclingnews.

Na TdF vyhral 14 etáp

Rodák z Arnstadtu patrí medzi najväčšie šprintérske esá súčasnej cestnej cyklistiky, o čom svedčí aj jeho päť víťazných etáp na tohtoročnej Tour de France.

Celkovo na “starej dáme” nazbieral od roku 2013 štrnásť prvenstiev a stal sa najúspešnejším nemeckým jazdcom na najslávnejších pretekoch na svete. Prekonal aj legendárneho Erika Zabela, držiteľa rekordných šiestich zelených dresov za víťazstvo v bodovacej súťaži.

“Sme veľmi radi, že máme Marcela v tíme. Môžeme povedať, že momentálne je najlepším šprintérom na svete. V plnej kráse to demonštroval počas nedávnej Tour de France, kde vyhral päť etáp. Bude jedným z našich najdôležitejších jazdcov a môže sa tešiť na silnú tímovú podporu. Budeme sa snažiť mu pomáhať najlepším možným spôsobom, aby mohol naďalej dosahovať úspechy,” dodal tímový manažér Kaťuše-Alpecin José Azevedo.

Kariéru odštartoval v tímu Skil-Shimano

Marcel Kittel svoju profesionálnu kariéru odštartoval v roku 2011 v tíme Skil-Shimano (dnešný Sunweb). Je jedným z 89 cyklistov, ktorí vyhrali etapu na každej z troch Grand Tour. Celkovo na nich dosiahol 19 víťazných etáp a v historickom rebríčku mu patrí 20. miesto.

Vo svojej zbierke má aj rekordných päť víťazstiev na jarnej klasike Scheldeprijs, dvakrát ovládol etapové preteky Okolo Dubaja (2016, 2017) a vyhral aj podujatia Münsterland Giro (2011, 2012) a Grand Prix de Fourmies (2016).

Pri jeho mene svieti dovedna 86 profesionálnych víťazstiev. Z juniorských čias má na konte dve zlaté medaily v časovke z majstrovstiev sveta 2005 a 2006.