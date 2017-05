Jeden z našich najlepších zápasov na turnaji, hodnotil Kudrna súboj so Švédmi

KOLÍN 16. mája (WebNoviny.sk) – Veľké šance na úvod proti Talianom, neuznaný gól a žŕdka proti Lotyšom, či ďalšia tutovka v zápase s nemeckým hokejistami. Útočník slovenského tímu Andrej Kudrna počas svetového šampionátu v Kolíne nad Rýnom viackrát túžil zlomiť strelecké prekliatie a napokon sa dočkal úplne na konci.

V súboji proti Švédom v 42. min z brejku znížil na 2:3 a ako sa neskôr ukázalo, bol to posledný presný zásah Slovákov na MS 2017. Severania zvíťazili 4:2 a v A-skupine obsadia druhú alebo tretiu priečku, zatiaľ čo Slováci sa neodlepili zo siedmej.

“Lukáš Cingeľ pekne zblokoval švédsku prihrávku. Snažil som sa ujsť, aby ma nikto nedobehol a nejako to prestreliť. Napokon to tam padlo, škoda, že sa to nepodarilo aj v zápasoch predtým,” opísal svoj presný zásah Andrej Kudrna pre agentúru SITA.

Strelil svoj premiérový gól na šampionáte

Dvadsaťšesťročný novozámocký rodák, ktorý bol nováčikom na majstrovstvách sveta, si zrejme dobre zapamätá, že svoj prvý gól na MS strelil brankárskej legende Henrikovi Lundqvistovi a zozadu ho márne stíhal jeden z najlepších obrancov NHL Victor Hedman.

“Vedeli sme, proti komu ideme hrať. Povedali sme si, že to nemôže byť také odovzdané ako predtým proti Rusom alebo Američanom. Možno nám vyhovovalo aj to, že sme už nemali na sebe žiadny tlak, odohrali sme preto jeden z najlepších zápasov na turnaji,” myslí si Kudrna.

Na šampionáte chce hrať aj na rok

Chudobné 4 body zo 7 zápasov a celkové 14. miesto znamenajú najhorší výsledok Slovenska na MS elitnej kategórie po zavedení súčasného systému pred piatimi rokmi. “Nech to je pre nás veľké ponaučenie. Každý z nás nabral obrovské skúsenosti, ale malo to byť lepšie. Umiestnenie a počet bodov nie sú také, ako by sme chceli,” priznal Kudrna.

Na otázku, kde hľadať príčiny zlyhania a reálnych starostí so záchranou až takmer do konca šampionátu, odpovedal: “Škoda najmä prvých štyroch zápasov, kde nám to nevyšlo tak, ako sme si to predstavovali…Celkovo však budem spomínať v dobrom. Mohli sme sa veľa naučiť od veľkých hráčov.”

Útočník pražskej Sparty potvrdil, že o reprezentačný dres pred majstrovstvami sveta zabojuje aj o rok. “Každý bojuje každú sezónu o to, aby sa dostal na majstrovstvá sveta,” dodal Andrej Kudrna.