Jedenásť mesiacov po brexite sa nič nezmení, platia nulové tarify a obmedzenia, vyhlásil Pellegrini

V najbližších jedenástich mesiacoch sa pre Slovákov nič nezmení, kľúčové bude nastavenie vzťahov medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojeným kráľovstvom. Povedal to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po stretnutí s veľvyslancom Spojeného kráľovstva Andrewom Grantom. Briti opustia EÚ už v sobotu 1. februára a stanú sa tak prvou krajinou v histórii, ktorá spravila tento krok.

„Občanov Slovenska chcem uistiť, že hoci nás brexit mrzí, od zajtra sa pre nich na následujúcich 11 mesiacov nič nemení a nič sa nemení ani pre podnikateľov, ktorí niečo vyvážajú do Spojeného kráľovstva. Najbližších 11 mesiacov platia nulové tarify, nulové obmedzenia,” zdôraznil premiér.

Dôležité vzťahy s Európskou úniou

Zároveň vyzval Slovákov žijúcich v Británii, aby sa zaregistrovali na stránkach britského ministerstva vnútra, pretože vtedy budú mať záruku toho, že na nich bude nahliadané ako na občanov EÚ.

Podľa Pellegriniho je dôležité, aby si EÚ zachovala dobré vzťahy s Britániou aj v oblasti bezpečnostnej spolupráce. Týka sa to najmä boja proti terorizmu či kriminalite.

„Dôležité je, aby si naše tajné služby vymieňali informácie spravodajského charakteru,” vysvetlil. Za kľúčové označil uzavretie obchodnej dohody, ktorá zabráni tomu, aby nastala takmer rovnaká situácia ako v prípade brexitu bez dohody.

„Verím, že tak ako sme boli schopní uzavrieť dohodu o vystúpení Veľkej Británie, tak budeme schopní uzavrieť dohodu o našich ďalších vzťahoch,” dodal premiér.

Desaťtisíce Slovákov sa už registrovalo

Britský veľvyslanec Grant uviedol, že Spojené kráľovstvo chce mať naďalej výborné vzťahy so Slovenskom. Británia podľa neho určite nebude brániť tomu, aby v nej Slováci ostali žiť.

„Chceme, aby približne 100-tisíc Slovákov žijúcich v Spojenom kráľovstve v ňom aj naďalej ostalo, 57-tisíc z nich sa už registrovalo a dúfam, že tí ktorí tak neurobili, urobia tak v najbližších 11 mesiacoch,” upresnil Grant. Pripomenul, že členské štáty EÚ a Británia sú naďalej členmi medzinárodných organizácií a najmä NATO.

Môžu tak naďalej spoločne čeliť globálnym výzvam. „Spojené kráľovstvo opúšťa Európsku úniu, ale neopúšťa Európu. Toto nie je koniec ale začiatok,” uzavrel veľvyslanec.

Európsky parlament (EP) ratifikoval Dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ v stredu 29. januára. Za ratifikáciu hlasovalo 621 zo 751 europoslancov, 49 bolo proti a 13 sa zdržalo. Ratifikácia dohody bola poslednou prekážkou brexitu s dohodou.

Slovensko bude mať 14. europoslankyňu

V prípade, ak by ju EP neratifikoval, nastal by takzvaný tvrdý brexit. Briti by odišli bez akýchkoľvek zmlúv, ktoré by garantovali občanom Británie a EÚ právo žiť, študovať alebo pracovať v rámci Jednotného európskeho trhu na oboch stranách kanálu La Manche. Pre Slovensko to znamená, že bude mať 14. europoslankyňu. Stane sa ňou Miriam Lexmann z Kresťanskodemokratického hnutia.

Spojené kráľovstvo je prvou krajinou v histórii, ktorá opúšťa EÚ. Odchod s dohodou znamená aj ročné prechodné obdobie, počas ktorého by sa Briti s EÚ mali dohodnúť na podmienkach ďalších vzťahov.

Pre Slovákov, ktorí v Spojenom kráľovstve už v súčasnosti žijú, sa veľa nezmení, pokiaľ sa zaregistrujú ako usadlíci na stránkach britského ministerstva vnútra. Dohoda zaručuje Slovákom a Európanom rovnaké práva ako doteraz. Pre Slovákov, ktorí chcú vycestovať alebo pracovať v Spojenom kráľovstve, budú po 31. januári 2021 platiť už iné pravidlá.