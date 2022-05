Jedenásť videoklipov za 11 nedieľ? S kapelou Heľenine Oči nič nie je nemožné

Živelné zoskupenie Heľenine Oči, vydaním novej skladby, odštartovali netradičné odpočítavanie príchodu nového albumu CIRKUS22. Pre fanúšikov si prichystali zverejňovanie videoklipov na týždennej báze. Prvým zverejneným videom je pieseň Divoký východ, chalani neostali nič dlžní svojej povesti a opäť ponúkli audiovizuálnu nálož plnú vtipu.

„V kinách a na obrazovkách vidíme filmové spracovania divokého západu a pritom na Slovensku máme nespútaný divoký východ. (smiech) Takže, poukázať sme vlastne chceli na to, že v piatok podvečer sa začnú diať na východnom Slovensku veci, vie to byť poriadne divoké a je asi zrelé vedieť si spraviť srandu hlavne zo seba,“ približuje frontman kapely Martin Mihalčín.

Autorom piesne je gitarista zoskupenia Igor Polorecký. Celkovo majú na novopripravovanom albume svoje autorské piesne viacerí členovia kapely. „Toto ma veľmi teší, pretože to dáva viac farieb do finálneho pocitu z počúvania albumu,“ hovorí Mihalčín.

„Igor poslal prvotný nápad a prvú slohu, ja som dorobil melódiu a text refrénu a pridal som party na violu. Následne, tak ako všetky naše skladby, prešla ešte rukou šikovného producenta Adama Kuruca, s ktorým spolupracujeme na celom albume,“ dodáva spevák.

Videoklip zachytáva poriadnu piatkovú párty

Spomínaná dvojica sa delí aj o autorstvo textu „Igor otextoval slohy a autorom refrénu som ja, bola to taká príjemná spoločná kolaborácia a výsledok už musia posúdiť ľudia. Mne osobne sa to páči hlavne preto, že je to veselé a trochu iné ako ostatné piesne na pripravovanom albume,“ vraví hudobník.

https://www.youtube.com/watch?v=cH_NTYwRxAM

Prešovské zoskupenie natáčanie videoklipu zverilo do rúk Petra Rončíka.„Peťo je náš bývalý gitarista a kamarát a spolupracuje sa s ním po profesnej aj ľudskej stránke výborne,“ teší sa hlas Heľeniných Očí zo spolupráce.

Klip sa natáčal v prešovskom podniku Lokal a v uliciach mesta Prešov a zobrazuje bujarú piatkovú zábavu. „No, ja jednoznačne navrhujem, nech si to divák odsleduje sám, dali sme si proste v piatok poriadnu žúrku v Prešove a dúfame, že to šantenie vyčarí úsmev na tvárach našich fanúšikov,“ vyzýva spevák fanúšikov, nech sa pozeraním klipu zabávajú spolu s kapelou.

Nový album na pultoch predajní i v distribúcii už v lete

Príchod nového albumu sa kapela Heľenine Oči rozhodla privítať tým najoriginálnejším spôsobom.

„Dali sme si predsavzatie, že sa budeme v tejto dobe snažiť vyčariť ľuďom úsmev na tvári tak často, ako sa bude dať a preto sme sa rozhodli dať si šialenú úlohu a natočiť 11 klipov za 20 dní, pričom si celú produkciu bude riešiť kapela. Mojou úlohou bolo písanie scenárov, lokácie a kasting, chlapci z kapely sa podieľali na všetkých ostatných úlohách a prevzali aj úlohu filmového štábu pri realizácii – zháňali a vyrábali rekvizity a kulisy, svietili, učili sa choreografie, vybavovali, čo bolo potrebné… no proste, bola to 20 dňová šialená jazda,“ prezrádza Mihalčín, že fanúšikov v krátkej dobre čaká extrémne veľa nových videoklipov.

Na albume bude celkovo 15 piesní, z ktorých 4 kapela už v minulosti zverejnila ako single. Jedná sa o piesne Srdce moje, Daj len mi daj, Cirkus a, samozrejme, NAKA.

„Najviac zatiaľ zarezonovala NAKA. Momentálne si túto pieseň pozrelo na YouTube skoro 6 miliónov ľudí. A keď ju hrávame na koncertoch, ľudia sa tešia a spievajú si a to je najviac,“ teší sa hudobník z úspechu. Piatou zverejnenou pesničkou je práve Divoký východ a stala sa štartom odpočítavania, kedy sa celý album dostane do predaja. „Rozhodli sme sa, že dátum vydania CD budeme odpočítavať týždenným zverejňovaním videoklipov k piesňam, ktoré sa na albume budú nachádzať, čiže v priebehu nasledujúcich 11 nedieľ sa fanúšikovia môžu tešiť na večernú dávku smiechu“ približuje Martin Mihalčín, čo sa bude diať kým celý album CIRKUS22 uzrie svetlo sveta!