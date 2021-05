Jedenástku sezóny ovládli hráči Slovana, ale najlepší strelec aj tréner sú zo Žiliny

Najlepším hráčom uplynulej futbalovej sezóny na Slovensku sa stal maďarský stredopoliar Dunajskej Stredy Zsolt Kalmár. Autor trinástich gólov a piatich asistencií bol jedným z trojice hráčov FK DAC 1904 Dunajská Streda v Jedenástka sezóny Fortuna ligy 2020/2021.

Viac zástupcov v elitnej zostave práve skončeného súťažného ročníka mal iba majstrovský ŠK Slovan Bratislava – šiestich. Po jednom pridali MŠK Žilina a ViOn Zlaté Moravce. Jedenástku sezóny slávnostne vyhlásili v nedeľu večer v priestoroch hotela NH Gate One v Bratislave. Informoval o tom oficiálny web Fortuna ligy.

Najlepším strelcom najvyššej slovenskej súťaže sa stal s 19 gólmi Poliak Dawid Kurminowski z MŠK Žilina. O svojom triumfe rozhodol až v poslednom kole, keď do siete FC ViOn Zlaté Moravce nasúkal štyri góly a jeho konkurent Eric Ramírez z DAC sa strelecky odmlčal.

„Veľmi si vážim, že som sa stal najlepším strelcom ligy za MŠK Žilina. Neraz som však povedal, že futbal je tímová hra. Bez mojich spoluhráčov by som nedokázal dosiahnuť taký počet gólov. Preto som vďačný všetkým hráčom z tímu za spoluprácu, trénerom za dôveru a všetkým zamestnancom klubu za vytvorené podmienky,“ povedal k oceneniu 22-ročný rodák z Poznane Kurminowski na klubovom webe MŠK Žilina.

Najlepším trénerom je Staňo

Pavol Staňo rovnako zo Žiliny získal prvýkrát v kariére ocenenie pre najlepšieho trénera, Na prvé miesto ho zaradilo až 17 futbalových odborníkov z 25. Objavom sezóny je autor 12 asistencií David Hrnčár zo Zlatých Moraviec, ktorý bol v tomto klube na hosťovaní zo Slovanu Bratislava, a po sezóne sa sťahuje späť do Bratislavy.

„Nečakal som to a veľmi sa z toho teším. Je to pre mňa významné ocenenie,“ uviedol Dávid Hrnčár pre RTVS. Najlepším hlavným rozhodcom za uplynulý ročník Fortuna ligy sa stal Peter Kráľovič, najlepším asistentom je Daniel Poláček. Pre oboch je to premiérové víťazstvo v ankete.

Čerství držitelia double, futbalisti ŠK Slovan Bratislava, podľa predpokladov dominovali v Jedenástke sezóny na Slovensku. V bránke bol najlepší Dominik Greif, ktorý sa v najlepšej jedenástke ocitol tretí rok za sebou. V obrane je na stopérskom poste Vasil Božikov, ktorý je medzi najlepšími futbalistami na Slovensku rovnako tretí raz v rade.

Na ľavej strane obrany je Vernon De Marco, v strede poľa bojovník Joeri De Kamps a na ľavej strane záložnej formácie najlepší strelec belasých Rafael Ratao. Šesticu slovanistov dopĺňa v útoku David Strelec.

Žiadna červená karta

V ankete hlasovali hlavní tréneri účastníkov Fortuna ligy, prezident Únie ligových klubov, zástupcovia SFZ (tréner reprezentácie SR „A“, tréner SR „21“, technický riaditeľ a zástupca trénerov vo Výkonnom výbore), prezident Únie futbalových trénerov Slovenska a predstavitelia médií. O najlepších arbitroch rozhodovali svojimi hlasmi aj pozorovatelia rozhodcov SFZ v spolupráci s Asociáciou rozhodcov SFZ.

Únia ligových klubov aj v tejto sezóne oceňovala jeden tím Cenou fair-play. Po dvoch rokoch sa opäť dočkal tejto pocty MŠK Žilina. Jeho hráči ako jediní počas celého súťažného ročníka nevideli červenú kartu.

„Sme veľmi radi, že správanie našich chalanov nielen na trávniku, ale aj mimo neho, bolo ocenené ÚLK. Zo ‚Šošonov‘ sa snažíme vychovávať nielen špičkových futbalistov, ale aj slušných a férových ľudí. Sme o to radšej, že sme túto cenu získali opäť po dvoch rokoch. Navyše v sezóne, keď v našom A-tíme nastupovali mladí hráči, prevažne odchovanci Akadémie MŠK Žilina, ktorí vždy pristupovali ku každému súperovi rovnako a férovo,“ zhodnotil marketingový manažér MŠK Žilina Juraj Vitko.